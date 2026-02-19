Η Νότιγχαμ ήταν καταιγιστική στο ντεμπούτο του Περέιρα, διέλυσε με 3-0 την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη και αγκάλιασε την πρόκριση. Εξαιρετικός ο Καρέτσας στο Ζάγκρεμπ.

Η Νότιγχαμ αγκαλιά με το εισιτήριο για τη φάση των «16» με τη σφραγίδα του Περέιρα! Ο Πορτογάλος έκανε στην Πόλη εντυπωσιακό ντεμπούτο, μιας και η Φόρεστ διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε με 3-0. Οι Reds σε ένα από τα καλύτερα φετινά τους ματς δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους Τούρκους και μετέτρεψαν τον επαναληπτικό σε τυπική διαδικασία. Στο 21ο λεπτό ο Μουρίγιο με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φέρουν το ματς στα ίσα, ωστόσο η Φόρεστ έκλεισε όλους τους διαδρόμους προς την εστία της και κράτησε το μηδέν. Ετσι, λίγο πριν το τέλος του α' μέρους, ο Ιγκόρ Ζέσους με ιδανικό πλασέ από ασίστ του Γκιμπς Γουάιτ πέτυχε το 2-0. Στο 50' οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ο Γκιμπς Γουάιτ από κοντά διαμόρφωσε το 3-0.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Γκενκ 1-3

Με σόου Καρέτσα, η Γκενκ έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση, αφού επικράτησε στο Ζάγκρεμπ της Ντιναμό με 3-1. Ο Ελληνας διεθνής έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και βοήθησε τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου. Μόλις στο 15ο λεπτό με υπέροχη εκτέλεση κόρνερ βρήκε τον Χέιμεν, ο οποίος πέτυχε το 1-0. Στο 21' με ωραία κούρσα δημιούργησε τις βάσεις για το γκολ του Ουαχντί. Στο 44' η Ντιναμό μπήκε ξανά στο «κόλπο» με τον Μπέλιο, ο οποίος μείωσε σε 2-1. Ο Καρέτσας ήταν κινητικός και είχε μια καλή ευκαιρία στο 87' για να βρει δίχτυα. Ο Ουαχντί στις καθυστερήσεις με ιδανικό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1.

Mπραν - Μπολόνια 0-1

Σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στη φάση των «16» πέτυχε η Μπολόνια, η οποία επικράτησε στη Νορβηγία της Μπραν με 1-0. Οι Ροσομπλού ήταν καλύτεροι, πιο ουσιαστικοί και πήραν το προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού. Εκτός ο Λυκογιάννης λόγω τραυματισμού. Η Μπολόνια άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό, όταν ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι εκμεταλλεύτηκε λανθασμένη απομάκρυνση, ο Καμπιάγκι πέρασε έξυπνη κάθετη και ο Κάστρο διαμόρφωσε το 1-0. Ο Σκορούπσκι πραγματοποίησε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση αρχικά στην κεφαλιά του Ματίσεν και στη συνέχεια στο κοντινό πλασέ του Θόρστεϊνσεν. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ρικάρντο Ορσολίνι είχε μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ. Η Μπολόνια διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και είναι πιο κοντά στην επόμενη φάση.

