Η Νότιγχαμ νίκησε στη... ρουλέτα και βρέθηκε στους «8»

Από τη ρώσικη ρουλέτα στα προημιτελικά! Η Νότιγχαμ ήταν ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι (3-0) και πέταξε εκτός τη Μίντιλαντ.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στη ρώσικη ρουλέτα για να καταφέρει η Νότιγχαμ να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μίντιλαντ στη Δανία και να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση, αλλά η Μίντιλαντ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 και να οδηγήσει το ματς στην παράταση. Η Φόρεστ είχε την απόλυτη ψυχραιμία και πέρασε στην επόμενη φάση. Εκεί θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Πόρτο - Στουτγκάρδη.

H ομάδα του Βίτορ Περέιρα με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Νίκολας Ντομίνγκες στο 41ο λεπτό έκανε το 1-0 και πήρε σημαντικό προβάδισμα. Η Φόρεστ ήταν καλύτερη και στο 52' ο Γέιτς με το 10ο του τέρμα κατάφερε να δώσει προβάδισμα δυο τερμάτων. Ωστόσο, την αμυντική αδράνεια στη φάση του 69' εκμεταλλεύθηκε ο Ερλινγκ, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα μείωσε σε 2-1 και έστειλε το ματς στην παράταση. Η Νότιγχαμ πίεσε, ο Γέιτς βρήκε δίχτυα στο 118', αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στη ρώσικη ρουλέτα, οι Γκιμπς - Γουάιτ, Σανγκαρέ, Γουίλιαμς βρήκαν δίχτυα, αντίθετα οι Σουνγκ, Σιμσίρ και Τσιλιοφια αστόχησαν.