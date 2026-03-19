Η Νότιγχαμ νίκησε στη... ρουλέτα και βρέθηκε στους «8»
Χρειάστηκε να φτάσουμε στη ρώσικη ρουλέτα για να καταφέρει η Νότιγχαμ να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μίντιλαντ στη Δανία και να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από την απευθείας πρόκριση, αλλά η Μίντιλαντ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 και να οδηγήσει το ματς στην παράταση. Η Φόρεστ είχε την απόλυτη ψυχραιμία και πέρασε στην επόμενη φάση. Εκεί θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού Πόρτο - Στουτγκάρδη.
H ομάδα του Βίτορ Περέιρα με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Νίκολας Ντομίνγκες στο 41ο λεπτό έκανε το 1-0 και πήρε σημαντικό προβάδισμα. Η Φόρεστ ήταν καλύτερη και στο 52' ο Γέιτς με το 10ο του τέρμα κατάφερε να δώσει προβάδισμα δυο τερμάτων. Ωστόσο, την αμυντική αδράνεια στη φάση του 69' εκμεταλλεύθηκε ο Ερλινγκ, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα μείωσε σε 2-1 και έστειλε το ματς στην παράταση. Η Νότιγχαμ πίεσε, ο Γέιτς βρήκε δίχτυα στο 118', αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στη ρώσικη ρουλέτα, οι Γκιμπς - Γουάιτ, Σανγκαρέ, Γουίλιαμς βρήκαν δίχτυα, αντίθετα οι Σουνγκ, Σιμσίρ και Τσιλιοφια αστόχησαν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.