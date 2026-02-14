Επίσημα εποχή Τούντορ στην Τότεναμ!

Ο πρώην προπονητής της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ, θα αναλάβει τον πάγκο της Τότεναμ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ιγκόρ Τούντορ διορίστηκε και επίσημα ως προσωρινός προπονητής της Τότεναμ μέχρι το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ την περασμένη Τετάρτη (11/02), έπειτα από την εντός έδρας ήττα από τη Νιούκαστλ με 1-2.

Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ είχε αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον ρόλο, αφότου τα «σπιρούνια» αξιολόγησαν μια σειρά από επιλογές, με τον λονδρέζικο σύλλογο να επιλέγει μια έμπειρη βραχυπρόθεσμη λύση, καθώς δεν υπάρχει επιλογή επέκτασης της συμφωνίας και για μετά το καλοκαίρι.

Ο 47χρονος απολύθηκε από τη Γιουβέντους τον Οκτώβριο του 2025 μετά από μόλις επτά μήνες στον πάγκο. Προηγουμένως, την είχε οδηγήσει στην τέταρτη θέση της Serie A, αλλά απομακρύνθηκε από την ομάδα μετά από ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη.

Η Τότεναμ βρίσκεται αυτή την στιγμή στην 16η θέση της Premier League, μόλις πέντε βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ ο επόμενος αγώνας της είναι προγραμματισμένος για τις 22 Φεβρουαρίου, εναντίον της πρωτοπόρου της Premier League και αντιπάλου της στο βόρειο Λονδίνο, Άρσεναλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τότεναμ

Με χαρά επιβεβαιώνουμε τον διορισμό του Ιγκόρ Τούντορ ως επικεφαλής προπονητή της Ανδρικής ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν, με την επιφύλαξη άδειας εργασίας.

Ο Ιγκόρ έρχεται μαζί μας με σαφή στόχο: να βελτιώσει τις επιδόσεις του, να πετύχει αποτελέσματα και να μας ανεβάσει στην βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ. Η εντολή του είναι απλή: να φέρει οργάνωση, ένταση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ομάδα σε ένα καθοριστικό στάδιο της σεζόν.

Μιλώντας για την άφιξή του, ο Ιγκόρ δήλωσε: «Είναι τιμή μου που εντάσσομαι σε αυτόν τον σύλλογο σε μια σημαντική στιγμή. Καταλαβαίνω την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι σαφής. Να φέρουμε μεγαλύτερη συνέπεια στις εμφανίσεις μας και να αγωνιζόμαστε με πεποίθηση σε κάθε αγώνα».

«Υπάρχει ισχυρή ποιότητα σε αυτή την ομάδα και η δουλειά μου είναι να την οργανώσω, να την ενεργοποιήσω και να βελτιώσω τα αποτελέσματά μας γρήγορα».

Σχετικά με τον διορισμό, ο Αθλητικός Διευθυντής Γιόχαν Λάνγκε δήλωσε: «Ο Ιγκόρ φέρνει σαφήνεια, ένταση και εμπειρία στο να μπαίνει σε δύσκολες στιγμές και να παράγει αντίκτυπο.»

«Ο στόχος μας είναι απλός: να σταθεροποιήσουμε τις επιδόσεις, να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα εντός της ομάδας και να ανταγωνιστούμε δυνατά στην Premier League και το Champions League».

Ο Ιγκόρ, κάτοχος του τίτλου της Serie A με τη Γιουβέντους ως παίκτης και πρώην διεθνής με την Κροατία, έχει παρουσιάσει τακτικά βελτιώσεις μετά τους διορισμούς του στα μέσα της σεζόν.

Μετά από περιόδους σε μια σειρά συλλόγων, όπως η Γαλατασαράι, η Ουντινέζε, η Χάιντουκ Σπλιτ και η Ελλάς Βερόνα, ο Ιγκόρ οδήγησε τη Μαρσέιγ στην τρίτη θέση της Ligue 1 τη σεζόν 2022/23, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Champions League.

Τον Μάρτιο του 2024, εντάχθηκε στη Λάτσιο, ολοκληρώνοντας δυναμικά την αγωνιστική της πορεία στη Serie A, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Europa League, και πιο πρόσφατα με τη Γιουβέντους, την οποία οδήγησε στην πρόκριση του Champions League τον Μάρτιο του 2025.