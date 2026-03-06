Παρότι έχει ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Premier League, η Τότεναμ πάει από ήττα σε ήττα και κινδυνεύει, άμεσα πλέον, με υποβιβασμό...

Στο 34ο λεπτό του εντός έδρας αγώνας με την Κρίσταλ Πάλας, ο Σολάνκε άνοιξε το σκορ και οι φίλοι της Τότεναμ σκέφτηκαν ότι ίσως ήρθε επιτέλους η ώρα να σπάσει το κακό σερί και να κοπούν οι ακραίες συζητήσεις που ενέπλεκαν τους Spurs μέχρι και με υποβιβασμό.

Ωστόσο, ένα 20λεπτο αργότερα, πολλοί εξ αυτών των οπαδών εθεάθησαν να αποχωρούν από το γήπεδο! Βλέπετε, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ πρόλαβε να μείνει με δέκα παίκτες και να δεχτεί τρία γκολ μέχρι την ανάπαυλα, με τους φιλάθλους των Αετών να σπάνε πλάκα τραγουδώντας «πείτε γεια στη Μίλγουολ» - η οποία Μίλγουολ βέβαια κάνει πορεία ανόδου στην Championship... Με μόλις έναν πόντο περισσότερο από Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ, που ισοβαθμούν στη 18η θέση της βαθμολογίας, η Τότεναμ είναι φάτσα πλέον με μία απροσδόκητη μάχη για τη σωτηρία, 48 χρόνια μετά την τελευταία χρονιά που δεν ήταν στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Τι έχει πάει τόσο στραβά όμως; Η αλήθεια είναι πως και πέρυσι οι Λονδρέζοι είχαν κάνει τραγική σεζόν στο πρωτάθλημα, τερματίζοντας μόλις 17οι με 38 βαθμούς αλλά στο +13 από την επικίνδυνη ζώνη. Ήταν τόσο κακές οι Λέστερ, Ίπσουιτς και Σαουθάμπτον, που Spurs και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικεντρώθηκαν στο τέλος της σεζόν στο Europa League, το οποίο βάφτηκε εντέλει... λευκό και έστειλε την Τότεναμ στο Champions League.

Η κατάρα έσπασε, τα ασημικά επέστρεψαν μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες όμως ο πρωτεργάτης της επιτυχίας, Άγγελος Ποστέκογλου αποτέλεσε παρελθόν, με τη διοίκηση του συλλόγου να δικαιολογεί την απόφασή της στεκόμενη στην κακή εντός συνόρων πορεία της ομάδας. Αντικαταστάτης ο Τόμας Φρανκ, ο οποίος δεν κατάφερε να στεριώσει για παραπάνω από μισή σεζόν, με τον Ιγκόρ Τούντορ να έρχεται μπας και στρώσει το πράγμα - κάτι που μέχρι τώρα, δεν συμβαίνει ούτε κατά διάνοια.

Spurs supporters started leaving the ground before the halftime whistle. Down 3-1 and down a man, Tottenham are in serious danger of relegation. pic.twitter.com/HAHS51jpe2 — ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2026

Φυσικά και οι δύο προπονητές κλήθηκαν να διαχειριστούν έναν τεράστιο αριθμό απόντων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, Κουλουσέφσκι, Μάντισον, Μπεντανκούρ, Κουντούς, Ντέιβις, Οντομπέρ, Μπέργκβαλ Ουντότζι, Σπενς και Ντράγκουσιν είναι εκτός μάχης λόγω τραυματισμών, την ώρα που Φαν Ντε Φεν και Ρομέρο είναι τιμωρημένοι! Δικαιολογούν όλες αυτές οι απουσίες να είναι τόσο αποκρουστική η εικόνα μιας ομάδας με μπάτζετ λίγο κάτω από το ένα δισεκατομμύριο ευρώ; Από μόνες τους όχι, αλλά σίγουρα έχουν φέρει τεράστιες δυσκολίες...

Στο μεταξύ, την τελευταία διετία αποτέλεσαν παρελθόν οι δύο ηγέτες του κλαμπ. Πρώτα ο Χάρι Κέιν αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για κάτι διαφορετικό και μετακόμισε στο Μόναχο για χάρη της Μπάγερν. Δύο καλοκαίρια μετά, ο Χέουνγκ-μιν Σον έφυγε για τις ΗΠΑ και τη LAFC, έχοντας πανηγυρίσει πρώτα τον τίτλο του Europa League. Ο Κριστιάν Ρομέρο φέρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και πρόσφατα είχε ξεσπαθώσει κατά της διοίκησης για τη... λειψανδρία στο ρόστερ, με αρκετούς όμως να προβληματίζονται για το αν ο Αργεντινός αμυντικός μπορεί να σηκώσει το βάρος, ειδικά μόνος του...

Κάπως έτσι, εν μέσω αλλαγών προπονητών που μάλλον δεν έπρεπε να γίνουν εξαρχής, εν μέσω τραυματισμών και χωρίς τους παίκτες που αποτελούσαν την ψυχή της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια, η Τότεναμ έχει βρεθεί σε μία θέση που δεν θα έπρεπε. Φυσικά παραμένει στο χέρι της να βγει από αυτή τη δίνη, όμως τα πρόσφατα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά, την ώρα που οι Λονδρέζοι έχουν να ασχοληθούν και με το Champions League, καθώς αντιμετωπίζουν την Ατλέτικο Μαδρίτης στη φάση των «16»... Ένα σημείο στο οποίο οι Spurs έφτασαν χάρη -και- στο ευνοϊκό πρόγραμμα που είχαν στη league phase, βέβαια όταν εξασφάλιζαν την οκτάδα δεν περίμεναν ότι τον Μάρτιο θα παλεύουν και για την παραμονή! Και για να φτάσουν σε αυτή, πρέπει να βγάλουν και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτός έδρας ματς με Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άστον Βίλα και Σάντερλαντ...