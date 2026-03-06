Τότεναμ: Εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να απολύσουν τον Τούντορ
Ο Ιγκόρ Τούντορ έφτασε στο Λονδίνο στις 13 Φεβρουαρίου προκειμένου να σουλουπώσει την Τότεναμ στην τελική ευθεία της σεζόν, ωστόσο μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς, το ενδεχόμενο να αποχωρήσει σύντομα δεν φαντάζει και τόσο απίθανο!
Όπως αναφέρει η Telegraph, οι ιθύνοντες του συλλόγου είναι απογοητευμένοι από τα όσα έχουν δει μέχρι τώρα από τον Κροάτη και σκέφτονται να απολύσουν τον 47χρονο τεχνικό πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων, προκειμένου ο αντικαταστάτης του να έχει χρόνο να δουλέψει με την ομάδα.
Αυτό φυσικά εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στη φόρμα των Spurs, που μέχρι τότε θα αντιμετωπίσουν Ατλέτικο Μαδρίτης (δις), Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ. Παράλληλα, κουβέντα γίνεται ήδη για τον προπονητή που θα αναλάβει να επαναφέρει τους Λονδρέζους στον ίσιο δρόμο το καλοκαίρι.
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ήδη έχουν γίνει επαφές με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, που πρόσφατα αποχώρησε από τη Μαρσέιγ. Με την προϋπόθεση, φυσικά, το κλαμπ να μην έχει υποβιβαστεί μέχρι τότε στην Championship...
Tottenham look at appointing second manager in a month— Telegraph Football (@TeleFootball) March 6, 2026
⚡ Igor Tudor at risk after three defeats from three matches
🇮🇹 Talks with Roberto De Zerbi to take charge in summer
🥂 Even exclusive Tunnel Club members join the revolt
@SamWallaceTel has more ⬇️https://t.co/ZCwFjFmkRZ pic.twitter.com/W9DG7ocnCY
