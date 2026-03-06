Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας: Ακυρωθέν γκολ για τo πρόσωπο του Σαρ
Ο Ισμαΐλα Σαρ σημείωσε δύο τέρματα στο τεράστιο διπλό της Κρίσταλ Πάλας ενάντια στην Τότεναμ ωστόσο πέτυχε ακόμα ένα το οποίο ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ. Πόσο οριακό; Ήταν εκτεθειμένο το... πρόσωπο του ποδοσφαιριστή των Αετών, με το στιγμιότυπο να γίνεται αναμενόμενα viral! Χατ τρικ θα μπορούσε να έχει πετύχει ο Σενεγαλέζος, που ωστόσο σίγουρα έμεινε ικανοποιημένος και από την ντοπιέτα...
His Face is offside
🔴🔵⚽️🦅 #cpfc pic.twitter.com/G4baHBUVVL— ᴅᴀʀʀᴇɴ (@DarrenR_85) March 5, 2026
