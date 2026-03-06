Ένα γκολ του Σαρ στο ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ ακυρώθηκε για οφσάιντ στο... πρόσωπο του σκόρερ.

Ο Ισμαΐλα Σαρ σημείωσε δύο τέρματα στο τεράστιο διπλό της Κρίσταλ Πάλας ενάντια στην Τότεναμ ωστόσο πέτυχε ακόμα ένα το οποίο ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ. Πόσο οριακό; Ήταν εκτεθειμένο το... πρόσωπο του ποδοσφαιριστή των Αετών, με το στιγμιότυπο να γίνεται αναμενόμενα viral! Χατ τρικ θα μπορούσε να έχει πετύχει ο Σενεγαλέζος, που ωστόσο σίγουρα έμεινε ικανοποιημένος και από την ντοπιέτα...