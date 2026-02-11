Τέλος από την Τότεναμ ο Φρανκ

Ο Τόμας Φρανκ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το πάγκο της Τότεναμ, όπως ανέφερε ο λονδρέζικος σύλλογος με ανακοίνωση του.

Η Τότεναμ, η οποία βρίσκεται πλέον στην 16η θέση της βαθμολογίας της Premier League, στο +5 μόλις από τη 18η Γουέστ Χαμ, γνώρισε χθες (10/02) την 15η της ήττα για φέτος, καθώς έχασε με 1-2 εντός έδρας από τη Νιούκαστλ.

Και παρά το γεγονός πως ο μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας, Τόμας Φρανκ, θεωρούσε τον εαυτό του ως τον πιο κατάλληλο για αυτή τη δουλειά, η διοίκηση του συλλόγου φαίνεται πως διαφώνησε με αυτή του θέση και αν και λίγο αργοπορημένα, αποφάσισε σύμφωνα, με την επίσημη ανακοίνωση της, να τον απολύσει, μετά από ένα τρομερό σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου δεν έχει καταγράψει νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο σερί από τον Οκτώβριο του 2008, ενώ έχει καταφέρει να κερδίσει μόνο δύο από τα τελευταία 17 παιχνίδια στη Premier League, έχοντας συγκεντρώσει μόνο 12 από τους 51 διαθέσιμους βαθμούς.

Τα σπυρούνια είχαν δηλώσει ότι ήταν αποφασισμένοι «να δώσουν στον Φρανκ τον χρόνο και την υποστήριξη που χρειαζόταν για να χτίσουν μαζί το μέλλον», αλλά τα πρόσφατα αποτελέσματα σήμαιναν ότι «μια αλλαγή σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη».

Θυμίζουμε πως ο Φρανκ, o οποίος είχε ποσοστό νικών μόλις 26,9% στο πρωτάθλημα, (το χαμηλότερο από οποιονδήποτε άλλο τεχνικό της Τότεναμ στην εποχή της Πρέμιερ Λιγκ) ανέλαβε ως προπονητής τον περασμένο Ιούνιο, μετά την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου, που κατέκτησε το Europa League στον τελικό του Μπιλμπάο, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028, αλλά αποδείχθηκε ανίκανος να βελτιώσει σημαντικά την φόρμα του συλλόγου στο πρωτάθλημα, παρά τα ικανοποιητικα αποτελέσματα που κατέγραψε στη League Phase του Champions League, έχοντας βέβαια και μία αρκετά βατή κλήρωση.

Thomas Frank leaves Tottenham with a 27% Premier League win percentage as their manager 📉 pic.twitter.com/FCFj4wpKNJ — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 11, 2026

Στις υπόλοιπες διοργανώσει όμως, η Τότεναμ δυσκολεύτηκε αρκετά, καθώς πέρα από τη Premier League που κινδυνεύει με υποβιβασμό, αποκλείστηκε από τις δύο εγχώριες διοργανώσεις κυπέλλου, έχοντας ηττηθεί από τη Νιούκαστλ στον τέταρτο γύρο του Carabao Cup τον Οκτώβριο και από την Άστον Βίλα στον τρίτο γύρο του FA Cup τον Ιανουάριο.

Η ανακοίνωση της Τότεναμ

Ο σύλλογος πήρε την απόφαση να κάνει αλλαγή στη θέση του προπονητή των ανδρών και ο Τόμας Φρανκ θα αποχωρήσει σήμερα.

Ο Τόμας διορίστηκε τον Ιούνιο του 2025 και ήμασταν αποφασισμένοι να του δώσουμε τον χρόνο και την υποστήριξη που χρειάζονται για να χτίσουμε μαζί το μέλλον.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο στο συμπέρασμα ότι μια αλλαγή σε αυτό το σημείο της σεζόν είναι απαραίτητη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στον Σύλλογο, ο Τόμας έχει συμπεριφερθεί με ακλόνητη αφοσίωση, δίνοντας τα πάντα στις προσπάθειές του να προωθήσει τον Σύλλογο. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τη συμβολή του και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο μέλλον.