Κατηγορείται από την Αγγλική Ομοσπονδία ο Ρόδρι για σχόλια για τη διαιτησία, μετά τις προκλητικές δηλώσεις του μετά την ισοπαλία 2-2 με την Τότεναμ

Ο Ρόδρι «άδειασε» τους διαιτητές μετά το 2-2 της Μάντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ, κατηγορώντας τον Ρομπ Τζόουνς και το VAR . Ο Ισπανός χαφ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σε δηλώσεις μετά το ματς. Αυτό όμως δεν είχε και την καλύτερη κατάληξη αφου η Αγγλική Ομοσπονδία τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά και παραβίαση των κανονισμών, δίνοντάς του προθεσμία μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου για να απαντήσει.

Σε συνέντευξη μετά το ματς, κατά το οποίο η Σίτι προηγούνταν 2-0 στο ημίχρονο και φαινόταν να έχει σφραγίσει τη νίκη, μέχρι το αμφιλεγόμενο γκολ του Σολάνκε στο 53’. Ο επιθετικός της Τότεναμ έφερε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι, με το τελικό 2-2 να διαμορφώνεται 20 λεπτά πριν το τέλος.

Ο 29χρονος Ισπανός μέσος σχολίασε: «Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς να το νιώσω βλέποντας τις εικόνες. Στο γήπεδο δεν μπορείς να δεις όλα όσα γίνονται. Είναι καθαρό φάουλ στην πρώτη φάση πριν από το γκολ. Το VAR υπάρχει για κάποιο λόγο και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερό μας, και αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχθηκαν. Ίσως αν δεν το έβαζαν να είχαμε κερδίσει. Δεν μιλάω ποτέ για τους διαιτητές, τους σέβομαι πολύ, αλλά πρέπει να προσέχουν τέτοιες φάσεις».

Ο Ρόδρι κατηγορείται ότι ενήργησε με «ανάρμοστο τρόπο» κάνοντας σχόλια που «υπονοούν μεροληψία και/ή αμφισβητούν την ακεραιότητα ενός διαιτητή». Έχει προθεσμία μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου για να απαντήσει στην κατηγορία.