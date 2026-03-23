Γκουαρδιόλα: Το βλέμμα... απογοήτευσης με τα «ποδαράκια» του Τσέρκι στον τελικό
Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να επικρατήσει τον μεγάλο τελικό του League Cup απέναντι στην Άρσεναλ, με τον Νίκο Ο΄Ράιλι να πετυχαίνει δυο γκολ να υπογράφει τη νίκη της ομάδας του με 2-0 στο «Wembley».
Αναμενόμενα ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, αν και υπήρχαν και ορισμένα... ψεγάδια που προκάλεσαν τις αντιδράσεις του. Εκείνα που απέκτησαν viral χαρακτήρα πάντως στα social media ήταν τα «ποδαράκια» του Ράιαν Τσέρκι, τα οποία προκάλεσαν τον εκνευρισμό του Καταλανού τεχνικού.
Στο 69΄του αγώνα συγκεκριμένα και με το σκορ στο 2-0 υπέρ της Σίτι, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός άρχισε να επιδεικνύει τα skills του μπροστά στον κόσμο του «Wembley». Εκείνος που δεν απόλαυσε ωστόσο καθόλου την «παράσταση» ήταν ο προπονητής του, με το βλέμμα απογοήτευσης να τα λέει όλα...
Pep Guardiola definitely hated this moment even more than Mikel Arteta.— 𝐁𝟖 (@YanitedBruno) March 22, 2026
You’re leading the game and still trying to toy with the ball? That’s asking for trouble. Wouldn’t be surprised if he’s benched next game.
Somewhere, Nani was definitely smiling at that 😭 pic.twitter.com/OV4ql9OEUo
