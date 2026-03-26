Ρόδρι: «Δεν με εμποδίζει να παίξω στη Ρεάλ το γεγονός ότι ήμουν στην Ατλέτικο»

Το παρελθόν του στην Ατλέτικο, δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο για να γίνει κάτοικος Μαδρίτης ξανά αλλά για τη Ρεάλ αυτή τη φορά αποκάλυψε ο Ρόδρι.

Όπως αποκάλυψε τις προηγούμενες μέρες η «Marca» το όνομα του Ρόδρι παραμένει στο τραπέζι για τη Βασίλισσα, η οποία τον έχει στα υπόψιν της για το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Η απόκτηση ενός κεντρικού μέσου είναι ζωτικής σημασίας για τη Ρεάλ και ο Ισπανός σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει κάτοικος Μαδρίτης για τους Μερένχες αυτή τη φορά, τονίζοντας πως το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί για την Ατλέτικο δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο.

Αναλυτικότερα ο 29χρονος που έχει συμβόλαιο με τη Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ανέφερε: «Έχω έναν χρόνο ακόμη στο συμβόλαιό μου, θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Δεν μπορείς να απορρίψεις τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Το γεγονός ότι έπαιξα στην Ατλέτικο δεν με εμποδίζει να παίξω για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπήρξαν παίκτες που ακολούθησαν αυτό τον δρόμο, αν και όχι αμέσως».

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Ρόδρι είναι παιδί των ακαδημιών της Ατλέτικο και αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-19 μετρόντας 47 εμφανίσεις με τη φανέλα των Ροχιμπλανκος βρίσκοντας τον δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές και μοιράζοντας μία ασιστ.