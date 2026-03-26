Ο Ματίας Ζάμερ εκτίμησε πως κάτι δεν πάει καλά με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και ότι ο Ισπανός θα αποχωρήσει.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το 2027, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα το εξαντλήσει. Οι Cityzens πραγματοποιούν μία μέτρια χρονιά, η οποία γλύκανε αρκετά μετά την πρόσφατη κατάκτηση του Carabao Cup, ωστόσο ο πρόωρος αποκλεισμός στο Champions League και οι δυσκολίες στην Premier League κάνουν το κλίμα στο Etihad περίεργο.

Ένας πρώην συνεργάτης του Ισπανού τεχνικού δε, εκτίμησε πως ο Πεπ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν! Ο λόγος για τον Ματίας Ζάμερ, με τον θρύλο της Ντόρτμουντ και της εθνικής Γερμανίας να έχει συνεργαστεί στην Μπάγερν Μονάχου με τον νυν τεχνικός της Σίτι και να αναφέρει στην αθλητική εκπομπή που παρουσιάζει στο Sky Sport ότι «δουλέψαμε υπέροχα για τρία χρόνια, ήταν πολύ καλά. Πιστεύω ότι τον καταλάβαινα καλά από τις εκφράσεις του προσώπου του, τις κινήσεις του, τα μάτια του, τον τρόπο που μιλούσε.

Το ένστικτό μου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά όταν κοιτάζω το πρόσωπό του. Όταν βλέπω τα μάτια τους, το πρόσωπό σου και με άλλους τρόπους επίσης, δεν χρειάζεται να εξηγείς σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι είσαι και ποιος είσαι, καθώς και ότι δεν γίνεται πάντα να νικάς. Θα τον συμβούλευα να πάρει μια βαθιά ανάσα»...