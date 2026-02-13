Γκουαρδιόλα: «Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες ως το πρόβλημα της κοινωνίας»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τάχθηκε ξανά υπέρ της πολυπολιτισμικότητας, στηλιτεύοντας όσους θεωρούν πως οι μετανάστες αποτελούν το πρόβλημα της κοινωνίας.

Το κοινωνικό και προοδευτικό του πρόσωπο παρουσίασε ξανά ο Πεπ Γκουαρδιόλα όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη σημασία της πολυπολιτισμικότητας, μετά τα αμφιλεγόμενα σχόλια του διοικητικού ηγέτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, περί εισβολής μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κληθείς να σχολιάσει τα λόγια του ισχυρού άνδρα της INEOS, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι χαρακτήρισε ως προβληματική την αντιμετώπιση των μεταναστών ως το φλέγον ζήτημα που ταλαιπωρεί τον δυτικό κόσμο, συμπληρώνοντας πως η αποδοχή διαφορετικών πολιτισμών μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία.

«Τρέφω τεράστια εκτίμηση για τον Σερ Τζιμ, είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Νομίζω ότι στη συνέχεια έκανε μια δήλωση, ζητώντας συγγνώμη.

Δεν θα σχολιάσω όσα είπε ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ… όμως σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες —τους ανθρώπους που έρχονται από μια άλλη χώρα— ως το πρόβλημα που έχουν οι κοινωνίες μας. Και αυτό είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Το ότι εγώ είμαι Καταλανός κι εσύ Βρετανός — τι επιρροή είχαμε στο πού γεννηθήκαμε; Οι γονείς μας το καθόρισαν, σωστά; Νομίζω ότι όλοι θέλουν μια καλύτερη ζωή, όλοι θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους ή ό,τι άλλο. Και κάποιες φορές οι ευκαιρίες προκύπτουν από τον τόπο όπου γεννιέσαι, αλλά και από τον τόπο όπου ίσως πας. Παλιά ήταν πολύ δύσκολο να ταξιδέψεις· τώρα, μέσα σε μία ώρα μπορείς να βρίσκεσαι οπουδήποτε.

Από τη στιγμή που αρχίζουμε να εστιάζουμε στο χρώμα του δέρματος ή στον τόπο γέννησης… αυτό δεν κάνει καμία διαφορά. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.

Δεν νιώθω ότι επειδή είμαι Καταλανός είμαι καλύτερος από εσένα — όχι. Η παιδεία μου, ο τόπος όπου γεννήθηκα, τα ταξίδια στο Μεξικό, η ζωή στο Κατάρ, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία — όλα αυτά απλώς ωφέλησαν την προσωπικότητά μου. Ωρίμασα, γνώρισα απίστευτα καλούς ανθρώπους μέσα από τα ταξίδια, κι αυτό είναι το νόημα. Αλλά δεν με κάνει καλύτερο το γεγονός ότι γεννήθηκα σε έναν διαφορετικό τόπο από κάποιον άλλον.

Και οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν από τις χώρες τους εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκεί, όχι επειδή θέλουν να φύγουν. Και όσο περισσότερο αγκαλιάζουμε άλλους πολιτισμούς και το κάνουμε πραγματικά, τόσο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε. Τότε θα έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό» τόνισε χαρακτηριστικά.