Ενήμερες σχετικά με τις καταγγελίες εις βάρος του Τόμας Πάρτεϊ ήταν οι Άρσεναλ, FA και Premier League δέκα μήνες πριν τη σύλληψη του Γκανέζου το 2022, όπως αποκάλυψε η «Telegraph».

Ο Τόμας Πάρτεϊ και η Άρσεναλ βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης κριτικής στην Αγγλία τις τελευταίες ημέρες. Στις 4 Ιουλίου, ο Πάρτεϊ κατηγορήθηκε επίσημα για πέντε υποθέσεις βιασμών και μίας σεξουαλικής επίθεσης από τρεις διαφορετικές γυναίκες, περιστατικά τα οποία έγιναν μεταξύ του 2021 και του 2022.

Το καλοκαίρι του 2022, ο Πάρτεϊ είχε συλληφθεί ως ύποπτος για βιασμό, χωρίς ωστόσο η ταυτότητά του τότε να είχε γνωστή δημόσια για νομικούς λόγους. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσε φερόμενο βιασμό στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2021.

🚨 Thomas Partey, officially charged with rape by the Metropolitan Police Service.



“The Crown Prosecution Service has authorised the Metropolitan Police Service to charge a man after a file of evidence was submitted by detectives.



“The Met has issued a charge and requisition to… pic.twitter.com/s8FcKC7h3f