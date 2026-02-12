Νότιγχαμ Φόρεστ: Συμφώνησε με Περέιρα
Μετά την απόλυση του Σον Ντάις, ο Βίτορ Περέιρα, ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει το τιμόνι της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο, όταν αποχώρησε από τη Γουλβς. Tη σεζόν 2014-2015 είχε αναλάβει και τον πάγκο του Ολυμπιακού, όπου πανηγύρισε το νταμπλ.
Σύμφωνα με το «Skysports», ο 57χρονος Πορτογάλος έχει ήδη συμφωνήσει με τους Reds, καθώς πλησιάζει και το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για τα play-offs του Europa League. Ο πρώην προπονητής των Λύκων έκανε μια πολύ καλή σεζόν την περασμένη χρονιά, κρατώντας την ομάδα στο πρωτάθλημα.
Ο Περέιρα θα είναι ο τέταρτος προπονητής της ομάδας αυτή τη σεζόν, ενώ απομένουν να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες του deal.
BREAKING: Vitor Pereira agrees to become the new Nottingham Forest head coach 🚨 pic.twitter.com/PhjeYrF4GU— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 12, 2026
