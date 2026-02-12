Έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ο Περέιρα, ο οποίος συμφώνησε με τον αγγλικό σύλλογο.

Μετά την απόλυση του Σον Ντάις, ο Βίτορ Περέιρα, ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει το τιμόνι της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο, όταν αποχώρησε από τη Γουλβς. Tη σεζόν 2014-2015 είχε αναλάβει και τον πάγκο του Ολυμπιακού, όπου πανηγύρισε το νταμπλ.

Σύμφωνα με το «Skysports», ο 57χρονος Πορτογάλος έχει ήδη συμφωνήσει με τους Reds, καθώς πλησιάζει και το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Φενέρμπαχτσε για τα play-offs του Europa League. Ο πρώην προπονητής των Λύκων έκανε μια πολύ καλή σεζόν την περασμένη χρονιά, κρατώντας την ομάδα στο πρωτάθλημα.

Ο Περέιρα θα είναι ο τέταρτος προπονητής της ομάδας αυτή τη σεζόν, ενώ απομένουν να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες του deal.