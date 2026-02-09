Ο Σον Ντάις εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το μέλλον του στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η ήττα από τη Λιντς στο Έλαντ Ρόουντ και η μεγάλη νίκη της Γουέστ Χαμ κόντρα στην Μπέρνλι έφεραν σε δύσκολη θέση τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που πλέον είναι μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League, με αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Σον Ντάις θα μπορούσε να δει το μέλλον του στον σύλλογο να γίνεται αβέβαιο.

Ωστόσο, ο ίδιος ο τεχνικός της Φόρεστ, εξέφρασε την άποψη πως δύσκολα θα συμβεί αυτό. Όπως είπε, «η διοίκηση είναι πάντα σε επαφή μαζί μου. Ο ιδιοκτήτης το γνωρίζει πολύ καλά -και του το έχω ξεκαθαρίσει- ότι ο δρόμος δεν θα είναι ομαλός από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε δει κάποιες αναποδιές, κάποιες καλές μέρες και κάποιες όχι τόσο καλές,

Γυρίσαμε από το ματς με την Κρίσταλ Πάλας Πάλας έχοντας πάρει έναν πραγματικά σημαντικό βαθμό. Ήταν ένας καλός βαθμός, ειδικά παίζοντας δέκα εναντίον έντεκα, και εκείνος (σ.σ. ο Βαγγέλης Μαρινάκης) με συνεχάρη. Δεν νομίζω ότι για ένα μόνο παιχνίδι θα φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να πει ξαφνικά “εντάξει, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στον σύλλογο για τέταρτη φορά”. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είμαι ρεαλιστής, όπως κι εκείνος, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και με αυτό που αναλάβαμε εδώ».