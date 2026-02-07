Αβέβαιο είναι το μέλλον του Σον Ντάις στη Νότιγχαμ Φόρεστ που βρίσκεται υπό πίεση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να βρίσκεται στην 17η θέση της Premier League, ο Σον Ντάις βλέπει την καρέκλα του να τρίζει επικίνδυνα μετά το 3-1 από τη Λιντς, μια ήττα που φέρνει όλο και πιο κοντά τον κίνδυνο υποβιβασμού.

Όπως αναφέρει η talkSPORT, το επόμενο κρίσιμο παιχνίδι με την ουραγό Γουλβς θα είναι καθοριστικό, αφού οι «Tricky Trees» δεν έχουν περιθώριο για νέα απώλεια βαθμών. Ο Σον Ντάις είναι ήδη ο τρίτος προπονητής της σεζόν μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Άνζε Ποστέκογλου, και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2027. Προσπαθώντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά την ήττα στη Λιντς, ο 54χρονος τεχνικός τόνισε ότι κάθε ματς παρουσιάζεται ως «must-win»: «Απλώς πρέπει να μαζεύουμε βαθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ομάδα απέκτησε ως δανεικό τον Ιταλό διεθνή Λορέντζο Λούκα από τη Νάπολι, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της Φόρεστ στο ματς με τη Λιντς. Παρά το παραγωγικό ξεκίνημα του Λούκα, η άμυνα των Reds δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε . Πλέον να αποφύγει τα χειρότερα, η Νότιγχαμ Φόρεστ χρειάζεται αποτελέσματα. Κάθε επόμενο παιχνίδι είναι κρίσιμο και η ομάδα του Σον Ντάις ππου δεν έχει πλέον περιθώρια για λάθη και μετρά μόλις δύο νίκες στα τα εννέα τελευταία παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα.