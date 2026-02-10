Αν και προηγήθηκε με 2-0, η Τσέλσι κατάφερε να απωλέσει ό,τι έχτιζε μέσα σε έξι λεπτά και με το τελικό 2-2 κόντρα στη Λιντς είδε να μπαίνει φρένο στο νικηφόρο σερί.

Μέχρι το 54΄ όλα έμοιαζαν να βαίνουν καλώς για την Τσέλσι. Μέσα σε έξι λεπτά ωστόσο το νικηφόρο σερί γκρεμίστηκε, «παγώνοντας» το «Στάμφορντ Μπριτζ». Η Λιντς με με αστραπιαία αντεπίθεση επέστρεψε από το 2-0 των Λονδρέζων και τους έκοψε απότομα τη φόρα με το τελικό 2-2, στην πρώτη απώλεια των Μπλε στην Premier League υπό τις οδηγίες του Λίαμ Ροζένιορ.

Οι γηπεδούχοι πάντως ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του αγώνα, όταν στο 23΄ ο Ζοάο Πέδρο εκτέλεσε με λόμπα στο τετ-α-τετ για το 1-0. Δέκα λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος αστόχησε από καλή θέση, με το 2-0 της Τσέλσι τελικά να έρχεται στο 57΄με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πάλμερ.

Όλα έδειχναν να έχουν μπει στη θέση τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όμως η Λιντς δεν είχε παραδοθεί ακόμα. Και μέσα σε έξι λεπτά έφερε το ματς στα ίσα. Στο 65΄ο Καϊσέδο έκανε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ενμέτσα δυο λεπτά αργότερα για να μειώσει σε 2-1 από την άσπρη βούλα.

Και πάνω που πήραν φόρα, τα Παγώνια χτύπησαν ξανά στο 67΄όταν ο Οκάφορ σκόραρε σε κενό τέρμα για το 2-2, παγώνοντας το γήπεδο. Οι Μπλε προσπάθησαν να πιέσουν για το γκολ της νίκης και νόμιζαν πως το βρήκαν στο 90΄+5΄, όμως ο Πάλμερ κατάφερε να αστοχήσει αλά... Ζέλσον Μάρτινς σε κενό τέρμα και καταδίκασε την Τσέλσι στην ισοπαλία.

Συνεχίζεται η κατρακύλα της Τότεναμ

Η Τότεναμ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στην Νιούκαστλ, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1. Είναι στην 16η θέση της βαθμολογίας και στο +3 από τη ζώνη παραμονής. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυναμικά και στο 45'+5' ο Τιαό πήρε το ριμπάουντ μες στην περιοχή και άνοιξε το σκορ. Η απάντηση των Spurs ήρθε στο 64' με τον Γρέι, που πήρε την πάσα του Σαρ και από κοντά έκανε το 1-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως η Νιούκαστλ έκανε την ανατροπή και ο Ράμσεϊ εκτέλεσε χαμηλά στην δεξιά γωνία «κλειδώνοντας» το τρίποντο.

Νίκη με ανατροπή η Μπόρνμουθ

Η Μπόρνμουθ έκανε την ανατροπή και στο τέλος ήταν εκείνη που χαμογέλασε, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Έβερτον με 2-1. Οι Cherries, έχοντας στην αποστολή τον Μανδά, ανέβηκαν στην 9η θέση με 37 βαθμούς, όσους και τα Ζαχαρωτά και πήραν μπρος για την ανάβασή τους. Αρχικά οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με εύστοχο πέναλτι του Ντιαγέ στο 42'. Η αντίδραση των φιλοξενουμένων ήρθε στο 61' με τον Ραγιάν, ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 1-1. Το νικητήριο γκολ ήρθε στο 64' με τον Αντλί, που από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.