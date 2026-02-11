Ο Τόμας Φρανκ δήλωσε πως είναι σίγουρος για τη θέση του στη Τότεναμ, παρα το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Τότεναμ υποδέχθηκε χθες στην έδρα της τη Νιούκαστλ στα πλαίσια της εμβόλιμης 26ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 1-2 χάρη στα γκολ των Τιάο (45+5') και Ράμσεϊ (68'), με τους «Σπερς» να γνωρίζουν την 15η ήττα τους για φέτος.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πετεινών» Τόμας Φρανκ, ο οποίος έχει πλέον ποσοστό νικών μόλις 26,9% στο πρωτάθλημα, (το χαμηλότερο από οποιονδήποτε άλλο προπονητή της Τότεναμ στην εποχή της Πρέμιερ Λιγκ) δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πάγκο της ομάδας, τουλάχιστον μέχρι και το ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ τόνισε παράλληλα πως θεωρεί τον εαυτό του τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για αυτή τη δουλειά.

«Ναι, είμαι πεπεισμένος ότι θα είμαι (στο πάγκο για το ματς με την Άρσεναλ). Καταλαβαίνω την ερώτηση και είναι εύκολο να με κατηγορήσεις, αλλά ποτέ δεν φταίει μόνο ο προπονητής, ή η ιδιοκτησία, οι παίκτες ή το προσωπικό. Φταίνε όλοι. Όλοι γνωρίζουν σε ποια θέση βρισκόμαστε και σε τι πρέπει να βελτιωθούμε. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε σκληρά».

«Πιστεύω 1000% πως είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλεία. Είμαι επίσης χίλια τοις εκατό σίγουρος ότι δεν περίμενα να βρισκόμαστε στη θέση που βρισκόμαστε με 11 με 12 τραυματισμούς. Υπάρχουν μερικοί πριν από εμένα εδώ στην Τότεναμ και σε πολλούς άλλους συλλόγους που έχουν χάσει το μυαλό τους. Πρέπει να μείνω ήρεμος. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό μαζί» πρόσθεσε ο Δανός τεχνικός.

🚨 Thomas Frank: "I'm convinced I will still be in charge against Arsenal I'm 1000% sure that I should be the man in charge".



"I'm convinced about it. I understand the question and easy to point to me but it's about the whole club".

Ο Φρανκ αποδοκιμάστηκε έντονα από το γηπεδούχο κοινό πριν από την έναρξη του αγώνα, με τα γιουχαρίσματα να εντείνονται ακόμη περισσότερο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, αλλά και στη λήξη της, με συνθήματα όπως «θα σε απολύσουν το πρωί» και «θέλουμε να φύγει ο Φρανκ».

Ο ίδιος βέβαια σημείωσε πως καταλαβαίνει την οργή των φιλάθλων του συλλόγου και αντί να απολογηθεί επέλεξε να ρίξει τα βέλη για ακόμη μία φόρα προς τον πρώην προπονητή των «σπυρωνιών» και κυπελλούχο Ευρώπης, Άγγελο Ποστέκογλου, λέγοντας πως η ομάδα βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ και δύο χρόνια, πολύ πριν αναλάβει εκείνος την ευθύνη.

«Καταλαβαίνω την απογοήτευση των οπαδών, βρισκόμαστε σε μια θέση στην οποία δεν θέλουμε να βρισκόμαστε. Δουλεύουμε μέρα νύχτα για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Άλλα είναι μία κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τα τελευταία δύο χρόνια. Το μοτίβο είναι ότι ο σύλλογος δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί στην Ευρώπη και την Πρέμιερ Λιγκ. Για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στις δύο διοργανώσεις πρέπει να εξαλείψουμε τις τιμωρίες και τους τραυματισμούς».

🎙️| Thomas Frank:



"I understand the fans' frustration. We are in a position we don't want to be in. It's also a situation the club has been in for almost 2 years, at the end of last season as well."

Μετά και τη χθεσινή της ήττα η Τότεναμ βρίσκεται πλέον στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, μόλις στο +5 από την 18η Γουεστ Χαμ και η μάχη του υποβιβασμού μετατράπηκε πλέον από ένα απευκταίο σενάριο σε μία «σκληρή» πραγματικότητα, όσο και αν ο Φρανκ αποφεύγει να το παραδεχτεί.