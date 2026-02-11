Παρά την ισοφάριση στο 90΄+6΄Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόλλησε στο 1-1 με την Γουέστ Χαμ, η οποία έβαλε φρένο τόσο στο νικηφόρο σερί, όσο και στο πολυαναμενόμενο viral κούρεμα...

Η οπαδική τάξη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινούνταν σε ρυθμούς... United Strand. Περίπου 16 μήνες μετά το πιο viral ποδοσφαιρικό challenge, ο περιβόητος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο του κούρεμα έπειτα από αναμονή 493 ημερών! Η πέμπτη νίκη των Κόκκινων Διάβολων στη σειρά θα τον είχε απαλλάξει από την... χαίτη, όμως η ομάδα του τον απογοήτευσε ξανά. Στο Λονδίνο άλλωστε οι παίκτες του Κάρικ αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας στο 90΄+6΄κόντρα στη Γουέστ Χαμ, η οποία με τον Ντίνο Μαυροπάνο στην ενδεκάδα την κράτησε στο 1-1 στο Λονδίνο κι έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα πάντως πέρασε και δεν... ακούμπησε σε μια χλιαρή ισορροπία, όμως αμέσως μετά την ανάπαυλα οι Λονδρέζοι φρόντισαν να κάνουν τη ζημιά. Μόλις στο 50΄ο Σούτσεκ βρέθηκε σε θέση βολής και νίκησε από κοντά τον Λάμενς για να μεταφέρει την πίεση στους ποδοσφαιριστές του Κάρικ. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και σκόραραν στο 63΄με κεφαλιά του Κασεμίρο, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR.

Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και πάλευε να βρει τη λύση κόντρα στην οχυρωμένη Γουέστ Χαμ, όμως ο χρόνος δεν κυλούσε υπέρ της. Στο 90΄+4΄άγγιξε την ισοφάριση με άστοχη κεφαλιά του Ζίρκζι, αλλά τελικά το γκολ τις ισοφάρισης είχε την υπογραφή του Σέσκο.

Έπειτα από σέντρα του Μπουμό, ο Σλοβένος βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό τσιμπηματάκι της μπάλας για να σώσει τον βαθμό και τη θέση των Κόκκινων Διάβολων εντός της πρώτης τετράδας, όχι όμως και τον United Strand από μια νέα περίοδο υπομονής μακριά από τα κομμωτήρια...

Γουέστ Χαμ (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Χέρμανσεν, Ουάν-Μπισάκα, Μαυροπάνος, Ντισασί, Ντιούφ, Σούτσεκ, Ποτς (79΄Μαγκασά), Μπόουεν (90΄Γουόκερ-Πίτερς), Σάμερβιλ (90΄Τροαρέ), Φερνάντεθ, Καστεγιάνος (69΄Γουίλσον)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ (82΄Ζίρκζι), Μαγκουάιρ (69΄Γιορό), Μαρτίνες, Σο, Μαϊνού, Κασεμίρο, Ντιαλό, Κούνια (69΄Σέσκο), Μπρούνο Φερνάντες, Μπουμό