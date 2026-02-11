Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: To απίστευτο νούμερο θεατών στο live stream του viral οπαδού

Ο περιβόητος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε live stream την ώρα του αγώνα και προσέλκυσε ένα απίστευτα μεγάλο νούμερο θεατών.

Ο πιο τρελός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, που έχει βάλει στόχο να κουρευτεί αν οι Κόκκινοι Διάβολοι σημειώσουν πέντε σερί νίκες, έκανε livestream την ώρα του αγώνα κόντρα στην Γουέστ Χαμ και για άλλη μια φορά έγινε viral. Τη στιγμή που πέτυχε γκολ ο Καζεμίρο στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, συγκέντρωσε απίστευτο νούμερο θεατών. Συγκριμένα 108.000 θεατές μπήκαν στη ζωντανή μετάδοση του Ίλετ την ώρα του αγώνα. Ωστόσο το γκολ του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε στη συνέχεια ως οφσάιντ και έμεινε το 1-0 υπέρ των Hammers.

Ο Ίλετ παραμένει ακούρευτος από τον Οκτώβριο του 2024, όταν αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό το challenge!