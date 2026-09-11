Μαυροπάνος: Σκόραρε ξανά στην Championship με τη Γουέστ Χαμ!
Νούμερα σέντερ φορ καταγράφει ο Ντίνος Μαυροπάνος στην Championship, ο οποίος για ακόμα μια φορά βρήκε δίχτυα για λογαριασμό της Γουέστ Χαμ. Στο 48΄του αγώνα συγκεκριμένα, ο Έλληνας στόπερ πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ κι έγραψε το 3-0 για τους Hammers στο Λονδίνο απέναντι στη Ρέξαμ.
Κάπως έτσι, έφτασε αισίως τα τέσσερα γκολ σε επτά αγωνιστικές στην Championship, νούμερα που δεν θυμίζουν σε καμία των περιπτώσεων αντίστοιχα κεντρικού αμυντικού...
🚨 Konstantinos Mavropanos header from very close range following a corner.— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 11, 2026
🏴 West Ham 3-0 Wrexhampic.twitter.com/fDsQ3lhi7A
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