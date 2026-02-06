Λιντς - Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Μεγάλη νίκη και... ανάσα
Το ντέρμπι παραμονής μεταξύ Λιντς και Νότιγχαμ Φόρεστ εξελίχτηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με την ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε να επικρατεί 3-1 στο Έλαντ Ρόουντ και να ξεφεύγει στο +9 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Premier League.
Καλός ο ρυθμός από την αρχή με αξιόλογες στιγμές εκατέρωθεν και δοκάρι για τα Παγώνια με τον Κάλβερτ-Λιούιν στο 24'. Εντέλει, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 26ο λεπτό, όταν ο Γκρούεφ έκανε τη μακρινή μπαλιά και έπιασε στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα, με τον Μπογκλ να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το 1-0. Ένα τετράλεπτο αργότερα, ο Οκαφόρ διπλασίασε τα τέρματα της Γιουνάιτεντ από κοντά, βάζοντας γερές βάσεις νίκης για την ομάδα του από το πρώτο μισάωρο!
Με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, η Λιντς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Κάλβερτ-Λιούιν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το στήθος (49') μετά την προσπάθεια του Γκρούεφ. Η εξέλιξη αυτή έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες της Φόρεστ για ανατροπή, που κατάφερε απλώς να μειώσει στο τελικό 3-1 με κεφαλιά του Λούκα στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης - με τον Ιταλό φορ να σκοράρει στο ντεμπούτο του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.