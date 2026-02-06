Η Λιντς επικράτησε 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας και ξέφυγε στο +9 από τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League.

Το ντέρμπι παραμονής μεταξύ Λιντς και Νότιγχαμ Φόρεστ εξελίχτηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με την ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε να επικρατεί 3-1 στο Έλαντ Ρόουντ και να ξεφεύγει στο +9 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Premier League.

Καλός ο ρυθμός από την αρχή με αξιόλογες στιγμές εκατέρωθεν και δοκάρι για τα Παγώνια με τον Κάλβερτ-Λιούιν στο 24'. Εντέλει, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 26ο λεπτό, όταν ο Γκρούεφ έκανε τη μακρινή μπαλιά και έπιασε στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα, με τον Μπογκλ να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το 1-0. Ένα τετράλεπτο αργότερα, ο Οκαφόρ διπλασίασε τα τέρματα της Γιουνάιτεντ από κοντά, βάζοντας γερές βάσεις νίκης για την ομάδα του από το πρώτο μισάωρο!

Με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, η Λιντς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Κάλβερτ-Λιούιν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το στήθος (49') μετά την προσπάθεια του Γκρούεφ. Η εξέλιξη αυτή έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες της Φόρεστ για ανατροπή, που κατάφερε απλώς να μειώσει στο τελικό 3-1 με κεφαλιά του Λούκα στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης - με τον Ιταλό φορ να σκοράρει στο ντεμπούτο του.