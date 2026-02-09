Ντέλε Άλι: Έχει χάσει σχεδόν 150 χιλιάδες λίρες στο καζίνο
«Βυθισμένος» στον τζόγο βρίσκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία ο άλλοτε συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, Ντέλε Άλι.
Ο 29χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, είναι εδώ και μήνες δίχως ομάδα, φέρεται να έχει μπει στα... βαθιά, καθώς τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως έχει χάσει περί τις 150 χιλιάδες λίρες, μέσα σε λίγες μόλις βραδιές.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο Άλι παίζει κάθε βράδυ σε κεντρικό καζίνο του Λονδίνου, το Victoria, με τις απώλειες του να είναι στις 25 χιλιάδες λίρες ανά νύχτα. Μάλιστα, κείμενο της Daily Mail γράφει πως οι άλλοι παίκτες του πόκερ κυριολεκτικά... παρακαλούν να αφιχθεί ο Ντέλε Άλι, καθώς γνωρίζουν πως θα έχουν κέρδος.
Ένας βετεράνος του πόκερ δήλωσε χαρακτηριστικά στο αγγλικό μέσο ότι οι απώλειες του Άλι ήταν τόσο ακραίες που άρχισε να περιγράφεται από άλλους θαμώνες του καζίνο ως «φάλαινα» - αργκό του πόκερ για έναν παίκτη που δεν είναι πολύ επιδέξιος και χάνει μεγάλα ποσά.
«Εμφανίζεται σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μερικές φορές είναι μόνος, αλλά άλλες φορές είναι με συνοδεία. Ανεβαίνει επάνω στα τραπέζια πόκερ με υψηλά πονταρίσματα, παίζει για μερικές ώρες και συνήθως χάνει 25 χιλιάδες λίρες κάθε φορά, κάτι που φαντάζομαι ότι είναι το ημερήσιο πιστωτικό όριο που του έχει δώσει το καζίνο.
Μόλις φτάνει στο καζίνο, υπάρχει μια βιασύνη για να συμμετάσχουν όλοι στο παιχνίδι στο οποίο συμμετέχει εκείνος, επειδή ξέρουμε ότι είναι εύκολο να βγάλει κανείς χρήματα», αναφέρουν θαμώνες.
🚨🚨| Dele Alli has reportedly 𝐋𝐎𝐒𝐓 nearly £150,000 in late-night poker sessions at a London casino over just a few days. 💰🃏— CentreGoals. (@centregoals) February 8, 2026
The player is said to have been losing around £25,000 per night, with casino regulars allegedly labelling him a “whale” — poker slang for a player… pic.twitter.com/rbf46q3rUb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.