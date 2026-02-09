Δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν πως ο Ντέλε Άλι έχει απώλεια περίπου 150 χιλιάδων λιρών, τα οποία έπαιξε στο καζίνο.

«Βυθισμένος» στον τζόγο βρίσκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία ο άλλοτε συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, Ντέλε Άλι.

Ο 29χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, είναι εδώ και μήνες δίχως ομάδα, φέρεται να έχει μπει στα... βαθιά, καθώς τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως έχει χάσει περί τις 150 χιλιάδες λίρες, μέσα σε λίγες μόλις βραδιές.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο Άλι παίζει κάθε βράδυ σε κεντρικό καζίνο του Λονδίνου, το Victoria, με τις απώλειες του να είναι στις 25 χιλιάδες λίρες ανά νύχτα. Μάλιστα, κείμενο της Daily Mail γράφει πως οι άλλοι παίκτες του πόκερ κυριολεκτικά... παρακαλούν να αφιχθεί ο Ντέλε Άλι, καθώς γνωρίζουν πως θα έχουν κέρδος.

Ένας βετεράνος του πόκερ δήλωσε χαρακτηριστικά στο αγγλικό μέσο ότι οι απώλειες του Άλι ήταν τόσο ακραίες που άρχισε να περιγράφεται από άλλους θαμώνες του καζίνο ως «φάλαινα» - αργκό του πόκερ για έναν παίκτη που δεν είναι πολύ επιδέξιος και χάνει μεγάλα ποσά.

«Εμφανίζεται σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, συνήθως τις πρώτες πρωινές ώρες. Μερικές φορές είναι μόνος, αλλά άλλες φορές είναι με συνοδεία. Ανεβαίνει επάνω στα τραπέζια πόκερ με υψηλά πονταρίσματα, παίζει για μερικές ώρες και συνήθως χάνει 25 χιλιάδες λίρες κάθε φορά, κάτι που φαντάζομαι ότι είναι το ημερήσιο πιστωτικό όριο που του έχει δώσει το καζίνο.

Μόλις φτάνει στο καζίνο, υπάρχει μια βιασύνη για να συμμετάσχουν όλοι στο παιχνίδι στο οποίο συμμετέχει εκείνος, επειδή ξέρουμε ότι είναι εύκολο να βγάλει κανείς χρήματα», αναφέρουν θαμώνες.