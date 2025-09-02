Ντέλε Άλι: Αποχωρεί από την Κόμο μετά από μόλις ένα ματς!
Ο Ντέλε Άλι και η Κόμο πήραν την κοινή απόφαση για λήξη συνεργασίας. Ο πρώην μέσος της Τότεναμ ψάχνει χρόνο συμμετοχής και εφόσον η Κόμο και ο Σεσκ Φάμπρεγκας δεν σκόπευαν να του τον δώσουν, αποφασίστηκε και από τις δύο μεριές να βάλουν ένα... τέλος.
Ο πρώην των «spurs», είχε υπογράψει συμβόλαιο 18 μηνών τον Ιανουάριο, ως ελεύθερος από την Έβερτον. Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Κόμο ωστόσο δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα, κάτι που δεν άρεσε στον Φάμπρεγας και τον έθεσε εκτός πλάνων του.
Δεδομένου, μάλιστα, ότι η μεταγραφική περίοδος σε αρκετές χώρες δεν έχει ολοκληρωθεί, σε όποια ομάδα πάει ο Άγγλος θα μπορεί να παίξει αμέσως και να συμπεριληφθεί στις ευρωπαϊκές λίστες.
Δείτε ΕπίσηςΝτέλε Άλι: Ο Φάμπρεγκας τον έβαλε στον «πάγο» στην Κόμο, σκέφτεται να αποσυρθεί στα 29!
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οπότε το να βρει κάπου αγωνιστικό ρυθμό μοιάζει αναγκαίο. Άξιο αναφοράς πως παλεύει να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής από το 2022, έπαιξε τόσο σε Έβερτον όσο και σε Μπεσίκτας, όμως δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε παραπάνω από τρεις αναμετρήσεις σε μια σεζόν...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.