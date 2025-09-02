Ο Ντέλε Άλι και η Κόμο θα πορευθούν χωριστά μετά την κοινή απόφαση μεταξύ τους, για λήξη συνεργασίας.

Ο Ντέλε Άλι και η Κόμο πήραν την κοινή απόφαση για λήξη συνεργασίας. Ο πρώην μέσος της Τότεναμ ψάχνει χρόνο συμμετοχής και εφόσον η Κόμο και ο Σεσκ Φάμπρεγκας δεν σκόπευαν να του τον δώσουν, αποφασίστηκε και από τις δύο μεριές να βάλουν ένα... τέλος.

Ο πρώην των «spurs», είχε υπογράψει συμβόλαιο 18 μηνών τον Ιανουάριο, ως ελεύθερος από την Έβερτον. Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Κόμο ωστόσο δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα, κάτι που δεν άρεσε στον Φάμπρεγας και τον έθεσε εκτός πλάνων του.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι η μεταγραφική περίοδος σε αρκετές χώρες δεν έχει ολοκληρωθεί, σε όποια ομάδα πάει ο Άγγλος θα μπορεί να παίξει αμέσως και να συμπεριληφθεί στις ευρωπαϊκές λίστες.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οπότε το να βρει κάπου αγωνιστικό ρυθμό μοιάζει αναγκαίο. Άξιο αναφοράς πως παλεύει να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής από το 2022, έπαιξε τόσο σε Έβερτον όσο και σε Μπεσίκτας, όμως δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε παραπάνω από τρεις αναμετρήσεις σε μια σεζόν...