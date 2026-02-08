«Ο Σαλάχ μπορεί να τριπλασιάσει τον μισθό του με τη βοήθεια του...Ρονάλντο»

Με το μέλλον του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ να παραμένει αβέβαιο, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία θέλει να πυροδοτήσει τη «βόμβα» Μοχάμεντ Σαλάχ, σε περίπτωση αποχώρησης του Πορτογάλου.

Το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται για άλλη μια φορά στον «αέρα», μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Αναλυτικότερα, ο Πορτογάλος επιθετικός είναι σε «απεργία» και αρνείται να αγωνιστεί με την Αλ Νασρ, καθώς είναι απογοητευμένος με τον τρόπο που η διοίκηση της ομάδας λειτούργησε κατα το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου και πιο συγκεκριμένα επειδή έδωσε την άδεια να «μετακομίσει» ο Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Νασρ, η οποία βρίσκεται μόνη πρώτη και αήττητη στην κορυφή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας

Με ανακοίνωση της, η Saudi Pro League, τόνισε πως δεν διατίθεται να «ανεχτεί» τα τερτίπια αυτά του 41χρόνου σούπερ σταρ και έτσι δεν είναι καθόλου απίθανο να τον «ωθήσουν» προς την έξοδο, τόσο από την ομάδα όσο και από το ίδιο το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ, του οποίου το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2027, κερδίζει έδαφος ως πιθανος «διάδοχος» του Κριστιάνο, με την PIF να είναι πρόθυμη να του προσφέρει έως και τα τριπλά απ΄αυτά που λαμβάνει εβδομαδιαία στους «reds» (240.000 ευρώ) για να τον δελεάσει να σταματήσει την εννιάχρονη θητεία του στο «Άνφιλντ», όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Mirror».

Μάλιστα οι Σαουδάραβες προσπάθησαν να δελεάσουν τον Αιγύπτιο ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι, μαζί με άλλους παίκτες της Premier League, όπως τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, αλλά κάτι τέτοιο εν τέλει δεν υλοποιήθηκε.

Για την ιστορία ο Μοχάμεντ Σάλαχ από το καλοκαίρι του 2017 που υπέγραψε με τη Λίβερπουλ, έχει καταγράψει 245 γκολ και 119 ασίστ σε 425 επίσημες συμμετοχές, ενώ παράλληλα έχει κατακτήσει 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Uefa Super Cup, 1 FA CUP και 3 Carabao.