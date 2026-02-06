Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με επίσημη ανακοίνωση του, απάντησε στα «καρφιά» του Κριστιάνο Ρονάλντο σχετικά με τη μεταγραφική πολιτική των ομάδων της χώρας.

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, «αγανακτισμένο» από την συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αρνείται να αγωνιστεί με την ομάδα του, εξέδωσε μία ανακοίνωση με ευθείες «αιχμές» προς εκείνον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «κανένα άτομο, όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν μπορέι να παίρνει αποφάσεις πέρα ​​από τον δικό του σύλλογο», εν μέσω πολλών αμφιβολιών για το μέλλον του στην Αλ Νασρ.

Η όλη η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που εχθές γιόρτασε τα 41α γενέθλια, έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα της Δευτέρας (02/02) εναντίον της Αλ-Ριάντ, καθώς αρνήθηκε να αγωνιστεί, επειδή είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο που διοικείται ο σύλλογος από το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC» η μεταγραφή του πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Αλ-Χιλάλ, από την Αλ Ιτιχάντ, ήταν η κύρια αιτία της απογοήτευσης του Ρονάλντο.

Ο 38χρονος Γάλλος στράικερ μάλιστα, σημείωσε χατ-τρικ στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, σε μια νίκη με 6-0 επί της Αλ-Οκντούντ την Πέμπτη (05/02), κάτι που «εξόργισε» ακόμη περισσότερο τον διεθνή επιθετικό.

Τόσο η Αλ-Νασρ όσο και η Αλ-Χιλάλ, ο πιο επιτυχημένος σύλλογος της χώρας με 19 τίτλους πρωταθλήματος, είναι μεταξύ των ομάδων που ελέγχονται από την PIF, η οποία διοικεί επίσης και τη Νιούκαστλ που αγωνίζεται στη Premier League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πρωταθλήματος

«Η Saudi Pro League είναι δομημένο γύρω από μια απλή αρχή: κάθε σύλλογος λειτουργεί ανεξάρτητα βάσει των ίδιων κανόνων. Οι σύλλογοι έχουν τα δικά τους διοικητικά συμβούλια, τα δικά τους στελέχη και τη δική τους ποδοσφαιρική διοίκηση. Οι αποφάσεις σχετικά με τις προσλήψεις, τις δαπάνες και τη στρατηγική εμπίπτουν σε αυτούς, εντός ενός οικονομικού πλαισίου που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστική ισορροπία. Αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται ισότιμα ​​σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Ο Κριστιάνο έχει αφοσιωθεί πλήρως στην Αλ Νασρ από την άφιξή του και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη φιλοδοξία του συλλόγου. Όπως κάθε κορυφαίος παίκτης, θέλει να κερδίζει. Αλλά κανένα άτομο, όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν λαμβάνει αποφάσεις πέρα ​​από τα συμφέροντα του δικού του συλλόγου.

Οι πρόσφατες μεταγραφές καταδεικνύουν ξεκάθαρα αυτή την ανεξαρτησία. Ένας σύλλογος ενισχύθηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ένας άλλος επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση. Αυτές ήταν αποφάσεις του συλλόγου, που ελήφθησαν εντός των εγκεκριμένων οικονομικών παραμέτρων.

Η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος μιλάει από μόνη της. Με μόνο λίγους βαθμούς να χωρίζουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις, η κούρσα για τον τίτλο είναι ανοιχτή. Αυτό το επίπεδο ισοβαθμίας αντανακλά ένα σύστημα που λειτουργεί όπως προβλέπεται.

Η προσοχή μας παραμένει στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο, εκεί που πρέπει να βρίσκεται, και στη διατήρηση ενός αξιόπιστου και ανταγωνιστικού ανταγωνισμού για παίκτες και οπαδούς».

Θυμίζουμε πως στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου η Αλ Νασρ έκανε μόνο μία μεταγραφή, εκείνη του 21χρόνου Ιρακινού μέσου, Χαϊντίρ Αμπντουλκαρίμ, την στιγμή που η Αλ Χιλάλ, η οποία βρίσκεται μόνη πρώτη και αήττητη στο πρωτάθλημα προχώρησε σε 7 μεταγραφές συνολικής αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ (92,7).