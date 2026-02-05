Ρονάλντο: Συνεχίζεται η «εξέγερση», χάνει και δεύτερο ματς
Εδώ και μέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει «επαναστατήσει» κατά του PIF, που έχει αναλάβει τον έλεγχο τεσσάρων ομάδων του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, και δεν θα αγωνιστεί με την Αλ Νασρ ούτε στον αγώνα με την Αλ Ιτιχάντ αύριο.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με την Αλ Ριάντ ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς δυσανασχετεί με το PIF για τον άνισο τρόπο οικονομικής στήριξης των ομάδων της Saudi Pro League. Παράλληλα θεωρεί πως οι ενέργειες του FIP ευνοούν την Αλ Χιλάλ, ειδικά μετά την μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρονάλντο θα κάνει πράξη την σκέψη του και θα απουσιάσει οριστικά και σε δεύτερο παιχνίδι, με το μέλλον του στη Σαουδική Αραβία, να παραμένει στον αέρα.
🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo remains OUT for Al Nassr next game vs Al Ittihad on Friday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026
As revealed here on Monday; no issues with Al Nassr staff or management, no injury, no fitness problems.
Upset for PIF management with some of SPL clubs.
🎥➕ https://t.co/oDkAVFsxwu pic.twitter.com/JMbuB7OHkO
