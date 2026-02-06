Ο Φαν Ντάικ τα «βάζει» με πρώην ποδοσφαιριστές: «Έχετε και εσείς μεγάλη ευθύνη»

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, σε πρόσφατες δηλώσεις του κατηγόρησε ευθέως πρώην ποδοσφαιριστές που σχολιάζουν αρνητικά την ομάδα και τον προπονητή της.

Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ο οποίος ενεπλάκη πρόσφατα σε μια λεκτική μάχη με τον Γουέιν Ρούνεϊ, χαρακτηρίζοντας την κριτική που του απηύθυνε ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «τεμπέλικη», παραχώρησε συνέντευξη σε έναν άλλον αρχηγό των «κόκκινων διαβόλων», τον Γκάρι Νέβιλ, όπου ανέφερε πως η κριτική που συχνά κάνουν οι πρώην επαγγελματίες παίκτες προς τους νεότερους είναι από άδικη έως και αφοριστική.

«Προσωπικά, μπορώ να το διαχειριστώ, αλλά ανησυχώ λίγο για τη νέα γενιά. Νιώθω ότι οι πρώην κορυφαίοι παίκτες έχετε ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά», δήλωσε στην συνέντευξη του στο Sky Sports, ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι την ερχόμενη Κυριακή.

«Η κριτική είναι απολύτως φυσιολογική και μέρος του παιχνιδιού, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Αλλά μερικές φορές η κριτική γίνεται και clickbait, και κάποιοι λένε πράγματα απλά για να προκαλέσουν και χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παικτών, και ιδιαίτερα στη νεότερη γενιά, που βρίσκεται συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο διεθνής οπισθοφύλακας παραδέχτηκε ακόμη ότι συμβουλεύει τους νεότερους παίκτες να προσπαθούν να μείνουν μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όταν «δέχεσαι εκφοβισμό» μετά από μια απογοητευτική εμφάνιση ή λαμβάνεις «κακή κριτική», είναι δύσκολο, τουλάχιστον για τους νεότερους, να το αγνοήσεις.

Και με τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης να γίνεται «ολοένα και χειρότερος», ο αρχηγός των «Reds» θεωρεί ότι τώρα είναι η ώρα οι σχολιαστές, που έχουν ζήσει από πρώτο χέρι το παιχνίδι, να υποστηρίξουν τη «νέα γενιά» όταν βγαίνουν στην οθόνη.

«Νιώθω ότι, ειδικά οι πρώην επαγγελματίες, οι κορυφαίοι παίκτες, που έχουν περάσει τα πάντα, έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν και λίγο (τους νεότερους παίκτες). Αυτό είναι κάτι που ίσως πρέπει να εξετάσουμε».

Αναφορικά με την γενική κριτική που δέχεται η ομάδα του τη φετινή χρονιά ο Φαν Ντάικ τόνισε ότι: «Η κριτική για τη σεζόν που κάνουμε είναι απολύτως δικαιολογημένη λόγω του τρόπου που παίζουμε κατά καιρούς και του τρόπου που χάνουμε τα παιχνίδια στη σειρά, αυτό δεν είναι το πρότυπο που θέτουμε. Όμως υπάρχει η κριτική, υπάρχει και η ασέβεια».

Τέλος ο 34χρόνος Ολλανδός σημείωσε σχετικά με τον προπονητή του συλλόγου, Άρνε Σλοτ πως: «Από όσο γνωρίζω, η Λίβερπουλ δεν είναι ένας σύλλογος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις και εμπιστεύεται τη διαδικασία. Αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο κόσμος. Γνωρίζω την πίεση που δέχονται οι επικεφαλής για τα αποτελέσματα που έχουμε. Κατά τη γνώμη μου, αξίζει τον σεβασμό και την ευκαιρία να διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο».