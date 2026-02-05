Σλοτ: «Μακάρι ο Φαν Ντάικ να μείνει πολλά χρόνια ακόμη, αλλά υπάρχει ζωή και χωρίς αυτόν»
O προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, κλήθηκε να σχολιάσει το μέλλον του Φαν Ντάικ στους Reds δηλώνοντας πως υπάρχει ζωή στο σύλλογο και χωρίς αυτόν αλλά εξέφρασε και την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται όσο παραμένει υγιής. Το συμβόλαιο του 34χρονου, Ολλανδού αμυντικού λήγει το καλοκαίρι του επόμενου έτους.
Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ», ο Oλλανδός τεχνικός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του Φαν Ντάικ με αφορμή την άφιξη του Ζακέ: «Ότι γίνεται εδώ δεν είναι ποτέ πανικός, είναι πάντα αποτέλεσμα μακροπρόθεσμου πλάνου ή κάτι που έχει μελετηθεί για πολύ καιρό. Γνωρίζουμε ότι ο Βίρτζιλ δεν θα αγωνίζεται σε αυτόν τον σύλλογο για άλλα δέκα χρόνια, όμως έχει συμβόλαιο ενάμιση χρόνου ακόμη, οπότε θα είναι μαζί μας για αυτό το διάστημα και ίσως και περισσότερο, αν συνεχίσει να παραμένει τόσο υγιής όσο είναι τώρα. Ελπίζουμε να παραμείνει το ίδιο υγιής για πολλά χρόνια ακόμη. Γνωρίζουμε όμως ότι κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει ζωή και χωρίς τον Φαν Ντάικ».
🗣 "There is life for this club without Virgil."— BBC Sport (@BBCSport) February 5, 2026
Arne Slot addresses Virgil van Dijk's Liverpool future. pic.twitter.com/xOPKNTKrGt
