Μετά από έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Λίβερπουλ, η διοίκηση αποφάσισε να ακούσει την εξέδρα και να «παγώσει» το πλάνο για τις αυξήσεις των εισιτηρίων.

Η Λίβερπουλ αναθεώρησε το σχέδιο αύξησης των τιμών των εισιτηρίων μετά από τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε από τους φιλαθλους, έτσι το πλάνο αυξήσεων που είχε για την επόμενη τριετία ουσιαστικά... πήγε στα σκουπίδια.

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο, όταν οι Reds έκαναν γνωστό πως τα εισιτήριας θα αυξηθούν κατά 3% για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο αυτό δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς που έσπευσαν να αντιδράσουν. Αν και η αύξηση 3% στα γενικά εισιτήρια για την επόμενη σεζόν θα ισχύσει κανονικά, πλέον αποφασίστηκε «πάγωμα» τιμών για τη σεζόν 2027-28. Με τη σειρά του το Συμβούλιο Φιλάθλων της Λίβερπουλ δήλωσε ότι «χαιρετίζει την απόφαση» και θα συνεργαστεί στενά με τον σύλλογο για μια νέα πρόταση, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τρόπων αύξησης των εσόδων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές αυξήσεις.

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε ότι στο τελευταίο ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (3-1), χιλιάδες φίλαθλοι σήκωσαν κίτρινες κάρτες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις που είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Καθώς και οι τέσσερις εξέδρες του Άνφιλντ οι οπαδοί ζητούσαν επιτακτικά από την ιδιοκτησία να επανεξετάσει την αύξηση και πλέον δηλώνουν ικανοποιημένοι που η φωνή τους εισακούστηκε.

Σε ανακοίνωσή της, η Λίβερπουλ ανέφερε: «Η Λίβερπουλ επιβεβαιώνει την αναθεώρηση της προηγούμενης πολιτικής τιμολόγησης εισιτηρίων για τις επόμενες σεζόν. Μετά από περαιτέρω διάλογο με το Συμβούλιο Φιλάθλων, ο σύλλογος επιβεβαιώνει αύξηση 3% στα γενικά εισιτήρια για τη σεζόν 2026/27, ακολουθούμενη από πάγωμα τιμών για τη σεζόν 2027/28. Θα υπάρξουν νέες συζητήσεις με το Συμβούλιο για τις επόμενες σεζόν. Ο σύλλογος και το Συμβούλιο θα αξιοποιήσουν αυτή τη σταθερότητα για να αναζητήσουν μακροπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις και εμπορικές ιδέες, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές αυξήσεις και να αντιμετωπιστούν ζητήματα προσβασιμότητας και οικονομικής δυνατότητας για τις επόμενες γενιές φιλάθλων. Ο σύλλογος επιβεβαιώνει επίσης τη δημιουργία ειδικής εξέδρας νέων ενηλίκων στο Anfield Road Stand, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται. Η Λίβερπουλ αναγνωρίζει ότι, χωρίς ευρύτερες λύσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν μελλοντικές αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένης της σεζόν 2028/29, και θα συνεχίσει τον διάλογο με τους φιλάθλους. Ο σύλλογος παραμένει δεσμευμένος στη συνετή διαχείριση του κόστους, στην έγκαιρη ενημέρωση των φιλάθλων και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου».