Η χειρονομία του Εκιτικέ που «εξόργισε» τους οπαδούς της Νιούκαστλ
Ο Ούγκο Εκιτικέ προέβη σε μία χειρονομία εις βάρος των οπαδών της Νιούκαστλ, με τους ίδιους να εξοργίζονται και να τον αποδοκιμάζουν έντονα.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε χθες (31/01) στο Άνφιλντ τη Νιούκαστλ στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής της Premier League και επικράτησε με το επιβλητικό 4-1, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα για το 2026.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της βραδιάς ήταν αναμφίβολα ο Ούγκο Εκιτικέ που χάρη στα δύο τέρματα που πέτυχε μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών (41',43') έβαλε τις βάσεις για μία σπουδαία νίκη των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο νεαρός επιθετικός υπέγραψε στη Λίβερπουλ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το περασμένο καλοκαίρι σε μια συμφωνία ύψους περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ και σημείωσε το 14ο και 15ο γκολ της σεζόν στη νίκη της ομάδας του επί της Νιούκαστλ.

Ο Εκιτίκε, ο οποίος πριν υπογράψει με τους «reds» είχε συνδεθεί με τις «καρακάξες», αντικαταστάθηκε στο 84ο λεπτό του αγώνα και εθεάθη στην πλάγια γραμμή να κάνει μια χειρονομία «3-1» προς τους οπαδούς των φιλοξενούμενων, αντανακλώντας το σκόρ εκείνης της στιγμής, με τους «ανθρακωρύχους» όπως είναι λογικό να τον αποδοκιμάζουν.

 

«Προφανώς, ήμουν πολύ κοντά το καλοκαίρι (στο να υπογράψω με τη Νιούκαστλ), αλλά έκανα την επιλογή μου. Ήξερα πού ήθελα να έρθω, οπότε αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Η υποστήριξη των οπαδών της Λίβερπουλ σημαίνει πολλά. Δεν με νοιάζει (αν με αποδοκιμάσουν). Παίζω για τους οπαδούς μας. Μου δίνουν τόση πολλή ενέργεια», είχε απαντήσει ο Γάλλος διεθνής σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου την περασμένη Τετάρτη (28/01) μετά το ματς με την Καραμπάχ.

Η Λίβερπουλ μετά και από τη χθεσινή της νίκη «ανέβηκε» στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και τους 39 βαθμούς, στο -1 από τη Τσέλσι που βρίσκεται στη τέταρτη, η οποία οδηγεί στο Champions League.

