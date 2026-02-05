Η Εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, επιτέθηκε στον Πεπ Γκουαρδιόλα αναφορικά με τα σχόλια του για την γενοκτονία στη Γάζα, το Σουδάν και τις δολοφονίες του ICE στις ΗΠΑ.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούκαστλ για τα ημιτελικά του Carabao Cup αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα ανθρωπιάς, μιλώντας για πράγματα έξω από τον αθλητισμό.

Αναλυτικότερα ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε δώσει ομιλία σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Ισπανία, κατέκρινε τις απάνθρωπες τεχνικές της κυβέρνησης Τραμπ, με τους πράκτορες του ICE στη Μινεσότα που δολοφονούν αθώους πολίτες, αφού πρωτύτερα είχε αναφερθεί εκτενώς στις γενοκτονίες που συντελούνται σε Γάζα και Σουδάν, καθώς και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Όταν βλέπω χιλιάδες αθώους να πεθαίνουν, πονάω», ήταν τα λόγια, με τα οποία ο προπονητής των «Πολιτών» επέλεξε να αρχίσει τον σπαρακτικό μονόλογο του, που «ράγισε» χιλιάδες καρδιές και έγινε αμέσως viral σε όλη την υφήλιο.

Μπορεί οι περισσότεροι άνθρωποι να εξέλεβαν θετικά την ομιλία αυτή και να συνεχάρησαν τον Καταλανό για την τόλμη του και για το γεγονός πως χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του για καλό σκοπό, ύπηρχαν όμως και κάποιοι που κατέκριναν την προσπάθεια αυτή.

Πιο συγκεκριμένα η Εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Τετάρτης (04/02), με την οποία «επιτίθεται» στον Γκουαρδιόλα για την απόφαση του να μιλήσει για αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη και δεν πρέπει να αφήνουν κανένα άπραγο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο Πεπ «θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εβραϊκής κοινότητας

«Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από εξέχοντα άτομα να είναι προσεκτικά με τις λέξεις που χρησιμοποιούν, δεδομένου του πώς οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να υποστούν επιθέσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι προπονητής ποδοσφαίρου. Ενώ οι ανθρωπιστικές του σκέψεις μπορεί να ήταν καλοπροαίρετες, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ Σίτι απογοητεύεται από το γεγονός ότι επανειλημμένα σχολιάζει τις διεθνείς υποθέσεις».

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα που αποφάσισε να εκφράσει τις αμφιλεγόμενες απόψεις του σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό δεδομένης της πλήρους αποτυχίας του να χρησιμοποιήσει το σημαντικό του βήμα για να δείξει οποιαδήποτε αλληλεγγύη με την εβραϊκή κοινότητα που υπέστη μια θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση λίγα μίλια μακριά από το στάδιο Etihad ή την κοινότητα της Βαρκελώνης που ταλανίζεται από αντισημιτική βία κοντά στο σημείο όπου για άλλη μια φορά έκανε σχόλια που θεωρούμε προκλητικά. Παρακαλούμε τον κ. Γκουαρντιόλα να είναι πιο προσεκτικός με τη μελλοντική του γλώσσα, δεδομένου του σημαντικού κινδύνου που αντιμετωπίζει η κοινότητά μας».

𝐉𝐑𝐂 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐁𝐘 𝐏𝐄𝐏 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐎𝐋𝐀



“We have repeatedly asked for prominent individuals to be mindful about the words they use given how Jewish people have had to endure attacks across the globe.



Pep Guardiola is a football… pic.twitter.com/mBshpaWh3v February 4, 2026

Για την ιστορία ο Ισπανός τεχνικός ουδέποτε αναφέρθηκε στους Εβραίους ή το Ισραηλ, αλλά αντιθέτως αποφάσισε να μιλήσει για τους αθώους ανθρώπους ανα τη Γη που δολοφονούνται χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο και αιτία, είτε αυτό γίνεται στη Παλαιστίνη, στο Σουδάν, στην Ουκρανία είτε στις ΗΠΑ.