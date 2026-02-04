Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «ράγισε» καρδιές με την ομιλία του στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιούκαστλ

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται σήμερα το βράδυ (04/02) στο «Έτιχαντ» τη Νιούκαστλ στα πλαίσια του δεύτερου γύρου του ημιτελικού του Carabao Cup, με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του «Wembley», όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο προπονητής των πολιτών, Πεπ Γκουαρδιόλα, αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα ανθρωπιάς, μιλώντας για πράγματα έξω από τον αθλητισμό.

Αναλυτικότερα ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα είχε δώσει ομιλία σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Ισπανίας, κατέκρινε τις απάνθρωπες τεχνικές της κυβέρνησης Τραμπ, με τους πράκτορες του ICE στη Μινεσότα που δολοφονούν αθώους πολίτες, αφού πρωτύτερα είχε αναφερθεί στις γενοκτονίες που συντελούνται σε Γάζα και Σουδάν, καθώς και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δείτε τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες: Η Ρενέ Γκουντ και ο (νοσοκόμος εντατικής θεραπείας) Άλεξ Πρέτι δολοφονήθηκαν... Φανταστείτε το NHS (το δημόσιο σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου), με πέντε ή έξι άτομα γύρω τους, στο γήπεδο και 10 πυροβολισμούς. Πώς μπορείτε να το υπερασπιστείτε αυτό;», ξεκίνησε την ομιλία του ο 55χρόνος προπονητής.

«Το εκτιμώ που με ρωτάς γιατί τα 10 χρόνια που βρίσκομαι εδώ και συγκεκριμένα τα τελευταία δύο, είναι η πρώτη φορά που ένας δημοσιογράφος με ρώτησε γι' αυτό. Φαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να το κάνεις λόγω της δουλειάς σου, δεν ξέρω. Ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε αυτές τις πληροφορίες μπροστά στα μάτια μας, βλέποντάς τες πιο καθαρά από τώρα», τόνισε ο Γκουαρδιόλα αναφερόμενος στα γεγονότα της Παλαιστίνης, της Ουκρανίας, του Σουδάν κλπ.

Pep Guardiola on speaking out about events in Palestine, Ukraine, Sudan etc: “I appreciate it because in 10 years, or the last two, it's the first time one journalist asked me about that. It looks like you're not allowed to for your work, I don't know.



"But someone who sees the… pic.twitter.com/YirijzpMtD — City Xtra (@City_Xtra) February 3, 2026

«Υπάρχει κάποιος που βλέπει τις εικόνες από αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, και δεν επηρεάζεται; Δεν πρόκειται για το αν έχει δίκιο ή άδικο, ένας πολιτικός μπορεί να είναι αριστερός, δεξιός, φυσικά, αλλά υπάρχει κάποιος εδώ που δεν επηρεάζεται από αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα; Σήμερα μπορούμε να το δούμε. Παλιότερα, δεν μπορούσαμε να το δούμε. Σήμερα το βλέπουμε. Και πονάει, πονάει πολύ να βλέπω αθώους ανθρώπους να πεθαίνουν», πρόσθεσε

«Αν ήμουν στην άλλη πλευρά, θα με πλήγωνε. Το να εύχομαι κακό σε μια άλλη χώρα; Ούτε μπορώ να το διανοηθώ, θα με πλήγωνε... το να σκοτώνω ολοσχερώς χιλιάδες αθώους ανθρώπους, θα με πλήγωνε. Είναι τόσο απλό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

«Έχω πολλούς φίλους σε πολλές, πολλές χώρες. Όταν έχεις μια ιδέα και για να την υπερασπιστείς πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες, χιλιάδες ανθρώπους, λυπάμαι, θα αντισταθώ. Θα είμαι πάντα απέναντι, πάντα. H απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπων γιατί είναι το μόνο πράγμα που έχουμε. Οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν αυτό εγκαταλείπουν τις χώρες τους, βγαίνουν στη θάλασσα και μετά επιβιβάζονται σε μια βάρκα για να διασωθούν. Μην ρωτάτε αν έχουν δίκιο ή άδικο, απλώς σώστε τους. Είναι άνθρωποι», κατέληξε ο Ισπανός τεχνικός.