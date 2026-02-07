Σαν σήμερα το μακρινό 1925, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποίησε την πιο περίεργη μεταγραφή της ιστορίας της, αποκτώντας τον Άλμπερτ Πέιπ.

Ένα πρωί σαν κι αυτό πριν από ακριβώς 101 ολόκληρα χρόνια, η αποστολή της Κλάπτον Όριεντ, ή όπως είναι γνωστή σήμερα, Λέιτον Όριεντ, επιβιβάστηκε στο τρένο που θα την πήγαινε στο Μάντσεστερ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Γιουνάιτεντ σε αγώνα για τη Β' κατηγορία. Ναι, την εποχή εκείνη, οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν ζούσαν και την καλύτερη περίοδο, καθώς έψαχναν την επιστροφή στα σαλόνια μετά τον υποβιβασμό τους το 1922.

Μεταξύ των ποδοσφαιριστών των Λονδρέζων, έβρισκε κανείς και τον Άλμπερτ Πέιπ. Έναν 28χρονο σέντερ φορ ο οποίος τα πήγαινε περίφημα εκείνη την εποχή, μετρώντας έως τη μέρα εκείνη έντεκα γκολ σε 24 συμμετοχές, στην πρώτη του σεζόν με τον σύλλογο μετά τη μεταγραφή του από τη Νοτς Κάουντι. Γεννημένος το 1897 σε ένα χωριό στο Μπάρνσλεϊ, ο Βρετανός πολέμησε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τραυματίστηκε στην πόλη Αράς, καταφέρνοντας να γυρίσει σώος από το μέτωπο και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Το όνομά του το έφτιαξε στη Ρόδεραμ Κάουντι αλλά το αποτυχημένο του πέρασμα από την Α' κατηγορία με τις Καρακάξες τη σεζόν 1923/24, τον είχε οδηγήσει πίσω στη Second Division. Εντέλει, η μοίρα του θα άλλαζε πριν από έναν αιώνα και έναν χρόνο...

Το τηλεφώνημα που τα άλλαξε όλα

Η κακή οικονομική κατάσταση της Όριεντ είχε οδηγήσει τους ιθύνοντες του συλλόγου στην απόφαση να θέσουν ως διαθέσιμους για μεταγραφή τους μισούς παίκτες του ρόστερ, με τον Πέιπ να είναι ένας εξ αυτών. Την ίδια εποχή, στη Γιουνάιτεντ, ο προπονητής Τζον Τσάπμαν έψαχνε εναγωνίως έναν επιθετικό μετά την αποχώρηση του Μπιλ Χέντερσον, που είχε πάει στην Πρέστον. Οι κακές εμφανίσεις των Κόκκινων Διαβόλων είχαν οδηγήσει τους οπαδούς τους στη θεωρία πως ίσως έμεναν επίτηδες στη Β' κατηγορία επειδή εκεί υπήρχαν χαμηλότερα έξοδα, ωστόσο για τον κόουτς της ομάδας, μία ακόμη σεζόν στα... αλώνια θα ήταν καταστροφική.

Ο 43χρονος τότε τεχνικός γύριζε όλη τη Βόρεια Αγγλία αναζητώντας τον παίκτη που θα του έδινε τη λύση που έψαχνε, ωστόσο έβρισκε όλες τις πόρτες που χτυπούσε κλειστές. Μία μέρα πριν τη φιλοξενία της Κλάπτον Όριεντ, κατέληξε μαζί τους τους βοηθούς του σε ένα αρχικό σχήμα που θα έφερνε στη θέση της επίθεσης έναν εξτρέμ - ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία της εποχής, έναν... έξω δεξιά και συγκεκριμένα τον εμβληματικό Τζο Σπενς.

7/2/1925 Albert Pape was on the train to Manchester with Clapton Orient. Before the game, Manchester United manager Chapman made an offer, and the clubs agreed to a fee of £1,070. Pape signed for the club, and played against his former team later that afternoon #LOFC #MUFC pic.twitter.com/grKTTWchmr — Old Orient Pics (@OldOsPics) November 19, 2025

Πριν ολοκληρωθεί η σύσκεψη, έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Πέιπ. Μπορεί η επικοινωνία τότε να μην ήταν τόσο απλή υπόθεση όπως σήμερα, σήμερα, ωστόσο ένα τηλεφώνημα στους ανθρώπους της Όριεντ ήταν εφικτό, με τους ανθρώπους αυτούς να... ψήνονται από αυτά που άκουσαν από τους αντίστοιχους της Γιουνάιτεντ και να συμφωνούν για την παραχώρηση του παίκτη έναντι ποσού 1.070 λιρών - το οποίο θα ξεπερνούσε τα 80 χιλιάρικα σήμερα! Με τον Πέιπ να έχει, μαζί με τους συμπαίκτες του, κλεισμένα εισιτήρια για το Μάντσεστερ το επόμενο πρωί, στον Τσάπμαν δόθηκε η οδηγία να τον περιμένει στον σταθμό του τραίνου...

«Σαν σακιά με φασόλια»

Ο 28χρονος φορ λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι ως παίκτης της Κλάπτον Όριεντ, ωστόσο όταν έφτασε εκεί, έγινε της Γιουνάιτεντ! Το γεγονός ότι είχε συγγενείς στην ευρύτερη περιοχή ευνόησε το deal, με τις υπογραφές να πέφτουν και περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα, τον Πέιπ να παίρνει φανέλα βασικού και να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με τους οποίους είχε ταξιδέψει νωρίτερα... Και παρά τα όσα έγιναν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ο νεοαποκτηθείς Κόκκινος Διάβολος τα πήγε περίφημα, έχοντας ένα γκολ αλλά και ένα δοκάρι, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να έρθει η νίκη με 4-2! Αντικαταστάτης του στην ενδεκάδα των φιλοξενούμενων, ήταν ο Τσάρλι Ρένοξ, ο οποίος γυάλισε και αυτός στους νικητές, που μία εβδομάδα αργότερα προχώρησαν και στη δική του μεταγραφή...

Ο τρόπος που έγινε η μετακίνηση του Πέιπ πάντως, έφερε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών αλλά και των αθλητικών συντακτών της εποχής, που έκαναν λόγο για εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου! «Παίκτες που δεν πληρούν κριτήρια με βάση το πού γεννήθηκαν ή πού κατοικούν, βρίσκονται στο... ταμείο σαν σακιά με φασόλια! Αν η πιο πλούσια ομάδα δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα τότε οι ιθύνοντες έχουν κάνει κακή δουλειά, δεν υπάρχει κάτι άλλο», θα σχολίαζε συγκεκριμένα στη London Evening Standard ο συγγραφέας Στέισι Ομόνιερ...

Όπως και να 'χει, μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Πέιπ μέτρησε συνολικά πέντε γκολ σε 16 συμμετοχές, με τη Γιουνάιτεντ να καταφέρνει να πάρει την πολυπόθητη άνοδο στα σαλόνια τερματίζοντας δεύτερη πίσω από τη Λέστερ. Με την ομάδα να ανεβαίνει επίπεδο, έπρεπε να γίνουν και οι σχετικές αναβαθμίσεις στο ρόστερ, με τον πρώην παίκτη της Κλάπτον Όριεντ, να αλλάζει ξανά ομάδα μέσα στους επόμενους μήνες...

Ο μπουφές και η προπόνηση με τους αντιπάλους

«Ο Πέιπ επέστρεψε και έδειχνε σαν να ήταν σε τουρνουά με μπουφέ όπου τρως όσο μπορείς» θα γραφόταν αργότερα για το πώς εμφανίστηκε ο Άγγλος φορ για τη νέα σεζόν, με το γεγονός ότι μέτρησε μόλις δύο συμμετοχές πριν πουληθεί τον Οκτώβριο να μην αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, ο ίδιος δεν είδε με καλό μάτι τη μετακίνηση στη Φούλαμ, καθώς είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο Μάντσεστερ και δεν επιθυμούσε να γυρίσει στο Λονδίνο.

Think of #MUFC war hero Albert Pape, born today in 1897.

Albert joined the King's Own Light Infantry & fought in WWI. He joined #MUFC from Clapham Orient & played 18 times, scoring 5 goals before joining Fulham in 1925. Albert died in 1955, aged 58.

RIP & TY for your service pic.twitter.com/DvJf8uedby — Gadabout United🎙🇬🇫🇾🇪 (@GadaboutU) June 13, 2025

Η νέα του ομάδα βρήκε τη λύση, επιτρέποντάς του να μένει όλη την εβδομάδα στο σπίτι του και να ταξιδεύει μονάχα το Σαββατοκύριακο προκειμένου να αγωνίζεται με τους Λονδρέζους. Για να μένει, βέβαια, σε φόρμα, αποφασίστηκε να προπονείται με τους... πρώην συμπαίκτες του στη Γιουνάιτεντ! Και μπορεί η Φούλαμ να συμμετείχε στη Β' κατηγορία, εντούτοις τον Μάρτιο του 1926, φιλοξένησε τους Κόκκινους Διαβόλους για το FA Cup. Ο Πέιπ πήρε πάλι το τρένο, αυτή τη φορά από το Μάντσεστερ για την πρωτεύουσα, ταξιδεύοντας με αυτούς που θα αντιμετώπιζε στο χορτάρι. Το γκολ που σημείωσε δεν αποδείχτηκε αρκετό, με τη Γιουνάιτεντ να παίρνει τη νίκη (2-1) και την πρόκριση.

Στη Φούλαμ θα έμενε έως το 1927, με απολογισμό δώδεκα τερμάτων σε 42 συμμετοχές, πριν περιπλανηθεί σε άλλες εννέα ομάδες πριν αποσυρθεί στα μέσα της δεκαετίας του '30. Λίγα έγιναν γνωστά για το υπόλοιπο της ζωής του, η οποία τελείωσε στις 18 Νοεμβρίου 1955, όταν ο Πέιπ ήταν 58 ετών. Και μπορεί το όνομά του να μην είναι το πιο αναγνωρίσιμο, ωστόσο τα όσα έγιναν μεταξύ 1925 και 1926, με τις παράξενες μεταγραφές και τις ιδιαίτερες συμφωνίες, του χαρίζουν μια ξεχωριστή θέση σε κάθε μεριά του διαδικτύου όπου εκτιμώνται οι ιστορίες που χάθηκαν στον χρόνο...