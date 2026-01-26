Ο Κιν δεν θέλει να βλέπει τον Κάρικ και ο λόγος είναι η γυναίκα του και ο... Ολυμπιακός: Όλο το story

Ο Ρόι Κιν... προσγείωσε τους πάντες για την πορεία του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κρατώντας ζωντανή τη διαμάχη τους λόγω Ολυμπιακού.

Ο Μάικλ Κάρικ έχει ξεκινήσει ιδανικά τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα ματς και μάλιστα σε ντέρμπι κόντρα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Άγγλος προπονητής έχει φέρει χαμόγελα στο στρατόπεδο των «κόκκινων διαβόλων», ωστόσο ο Ρόι Κιν έριξε λίγο τους... τόνους και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «και 4η να βγάλει την ομάδα, δεν θα τον κρατούσα μόνιμο» ή ότι «όλοι μπορούν να κερδίσουν δύο παιχνίδια».

Ο θρυλικός αρχηγός του κλαμπ δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται σε... κόντρα με τον Κάρικ και αυτή η διαμάχη κρατά από το 2014 και έχει ελληνικό «άρωμα» αλλά και ένα ακόμα πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, την περίοδο που ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τους «16» του Champions League και είχε αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης, στην Αγγλία το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον αγγλικό σύλλογο.

Οι δηλώσεις του Μάικλ Κάρικ, που ήταν βασικός σε εκείνον τον αγώνα, μετά το παιχνίδι προκάλεσαν την αντίδραση του Ρόι Κιν, ο οποίος σε σχόλιο του είπε: «Αυτή η συνέντευξη ήταν ακριβώς όπως η απόδοσή τους: επίπεδη. Πες κάτι ακόμα! Λίγο περισσότερο στη συνέντευξή σου».

Αυτά τα λόγια δεν έμειναν αναπάντητα από τη γυναίκα του Κάρικ, Λίζα, η οποία έγραψε στο «X»: «Ρόι Κιν, τι ανοησίες είπε, οτιδήποτε για να προκαλέσει αντίδραση... Αυτό είναι όλο...».

Λίγη ώρα μετά, έσβησε τη συγκεκριμένη ανάρτηση ωστόσο ο Ρόι Κιν το είχε δει και έκτοτε υπάρχει μία κόντρα μεταξύ των δύο ανδρών. Τα λόγια του θρύλου της ομάδας για την παρουσία του Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ το επιβεβαιώνουν.