Τσάμπι Αλόνσο: Υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι
Η εποχή του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε σύντομη, καθώς οι συγκρούσεις με τα αποδυτήρια των Μαδριλένων του έδειξε την πόρτα της εξόδου μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα.
Πλέον ο Ισπανός τεχνικός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, με την «Telegraph» να τον προσθέτει στο κάδρο της Μάντσεστερ Σίτι.
Σύμφωνα με το αποκλειστικό τους δημοσίευμα, οι Citizens έχουν συντάξει μια λίστα που περιλαμβάνει τρία υποψήφια ονόματα για να διαδεχτούν τον Πεπ Γκουαρδιόλα, υπό τον όλο και αυξανόμενο φόβο στο «Έτιχαντ» πως ο Καταλανός τεχνικός θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.
Το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο φέρεται να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα, μαζί με εκείνο του Έντσο Μαρέσκα ο οποίος με τη σειρά του παραμένει χωρίς δουλειά μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Τσέλσι ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.
Θυμίζουμε πάντως ότι η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι η μοναδική με το βλέμμα στραμμένο προς τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Μπάγερν άλλωστε έχουν συνδεθεί με την περίπτωσή του, ενώ στο παρελθόν τον είχαν διεκδικήσει ξανά όταν καθόταν ακόμα στον πάγκο της Λεβερκούζεν.
🚨 EXCLUSIVE: Xabi Alonso is expected to feature on a three-man shortlist of potential successors to Pep Guardiola amid growing belief this will be his final season in charge of Manchester City.— Telegraph Football (@TeleFootball) February 2, 2026
Read more from @Matt_Law_DT here ⬇️https://t.co/Kj3mqm1Kzf pic.twitter.com/WnJjsmRWAa
