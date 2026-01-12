Παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από επτά μήνες αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο, με τον Αλβάρο Αρμπολόα να τον διαδέχεται στην τεχνική ηγεσία.

Σύντομη αποδείχθηκε η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Ισπανός προπονητής δούλευε κάτω από έντονη πίεση το τελευταίο διάστημα μετά τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα των Μερένγκες και η ήττα στο Clasico από τη Μπαρτσελόνα επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του «Athletic» πως η διοίκηση της Ρεάλ δεν είχε σκέψεις για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική!

Με ανακοίνωσή τους οι Μερένγκες ανακοίνωσαν το διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών κατόπιν κοινής συναίνεσης, με τον Βάσκο τεχνικό να αποχωρεί από την ισπανική πρωτεύουσα μόλις επτά μήνες μετά την πρόσληψή του ως προπονητής των Μερένγκες.

Όπως έγινε γνωστό μέσω νέας ανακοίνωσης, τη θέση του στην τεχνική ηγεσία θα πάρει ο παλαίμαχος δεξιός μπακ της Ρεάλ και μέχρι πρότινος προπονητής της Καστίγια, Αλβάρο Αρμπελόα, ο οποίος εδώ και αρκετό διάστημα θεωρείται ως το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ για να οδηγήσει τους Μερένγκες σε καλύτερες ημέρες.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των φίλων της Μαδρίτης, καθώς είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει πάντα εκπροσωπήσει τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρη την τεχνική του ομάδα για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους εύχεται καλή επιτυχία στο νέο στάδιο της ζωής τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μερένγκες.