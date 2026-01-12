Τσάμπι Αλόνσο: Η Ρεάλ ανακοίνωσε το διαζύγιο μετά την ήττα στο Clasico
Σύντομη αποδείχθηκε η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Ισπανός προπονητής δούλευε κάτω από έντονη πίεση το τελευταίο διάστημα μετά τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα των Μερένγκες και η ήττα στο Clasico από τη Μπαρτσελόνα επιτάχυνε τις εξελίξεις.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του «Athletic» πως η διοίκηση της Ρεάλ δεν είχε σκέψεις για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική!
Με ανακοίνωσή τους οι Μερένγκες ανακοίνωσαν το διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών κατόπιν κοινής συναίνεσης, με τον Βάσκο τεχνικό να αποχωρεί από την ισπανική πρωτεύουσα μόλις επτά μήνες μετά την πρόσληψή του ως προπονητής των Μερένγκες.
Όπως έγινε γνωστό μέσω νέας ανακοίνωσης, τη θέση του στην τεχνική ηγεσία θα πάρει ο παλαίμαχος δεξιός μπακ της Ρεάλ και μέχρι πρότινος προπονητής της Καστίγια, Αλβάρο Αρμπελόα, ο οποίος εδώ και αρκετό διάστημα θεωρείται ως το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ για να οδηγήσει τους Μερένγκες σε καλύτερες ημέρες.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.
Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των φίλων της Μαδρίτης, καθώς είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει πάντα εκπροσωπήσει τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.
Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρη την τεχνική του ομάδα για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους εύχεται καλή επιτυχία στο νέο στάδιο της ζωής τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μερένγκες.
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.