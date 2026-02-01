Ο Κέβιν Σάντε της Μπρέντφορντ αποβλήθηκε στο ματς με την Άστον Βίλα για πάτημα στα γεννητικά όργανα αντιπάλου!

Η Μπρέντφορντ πήρε τεράστιο διπλό ενάντια στην Άστον Βίλα, με την αξία της νίκης της στο Μπέρμιγχαμ να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε το ότι οι Μέλισσες έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 42ο λεπτό λόγω αποβολής του Κέβιν Σάντε.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είδε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης για μία πολύ άσχημη κίνηση, καθώς πάτησε στα γεννητικά όργανα τον Μάτι Κας! Η φάση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να ασκούν κριτική στον παίκτη της Μπρέντφορντ για το βάναυσο χτύπημα στον αντίπαλό του, ο οποίος είχε επιχειρήσει να σηκωθεί όσο ο Σάντε ήταν πεσμένος πάνω του.

Ο Σάντε έχει φέτος έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 26 συμμετοχές με την ομάδα του Κιθ Άντριους, ωστόσο έχει να επιδείξει επίσης έξι κίτρινες κάρτες, πριν την απευθείας κόκκινη που πήρε δικαίως στο Βίλα Παρκ πριν από μερικές ώρες.