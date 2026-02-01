Η Γιουνάιτεντ βρέθηκε ένα βήμα από το... χαρακίρι, αλλά ο Σέσκο στο 90+4' έδωσε πολύτιμη νίκη στη Γιουνάιτεντ με 3-2 κόντρα στη Φούλαμ. Άντεξε η Νότιγχαμ και πήρε σημαντικό βαθμό.

Η Μάντσεστερ στην τετράδα της Premier League, αλλά με αρκετό άγχος και ιδρώτα! Τι και αν προηγήθηκε με 2-0, η Φούλαμ έφερε το ματς στα ίσα, αλλά ο Σέσκο με ένα υπέροχο τέρμα έδωσε το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του (3-2). Οι Κόκκινοι ήταν καλύτεροι, αλλά δεν τελείωσαν ποτέ το ματς και ένα τραγικό διάστημα έφερε τα πάνω - κάτω. Ωστόσο, ο Σλοβένος είχε τη λύση και πρόσφερε ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι πριν την έναρξη διαδήλωσαν εναντίον της οικογένειας Γκλέιζερ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 19ο λεπτό ήρθε το γκολ. Ο Μπρούνο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κασεμίρο με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Η Μάντσεστερ είχε τον έλεγχο, πίεσε, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Δυνατό ξεκίνημα στην επανάληψη για τους γηπεδούχους, με τον Μπουμό στο 48' να χάνει τεράστια ευκαιρία, αφού νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Λένο. Ωστόσο, οκτώ λεπτά αργότερα ο Κούνια πέτυχε το 2-0. Η Μάντσεστερ έδωσε χώρο, η Φούλαμ το εκμεταλλεύθηκε και στο 65' σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Πάντως, όλα θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει, αλλά στο 75' η κεφαλιά του Σέσκο βρήκε το δοκάρι. Κατάρρευση της Γιουνάιτεντ στα τελευταία λεπτά, στο 85' ο Ραούλ Χιμένες από το σημείο του πέναλτι μείωσε και στο 91' ο Κέβιν που είχε περάσει με αλλαγή ένα 20λεπτο νωρίτερα, με απίθανο σουτ ισοφάρισε σε 2-2! Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ του Κάρικ αντέδρασε και στο 90+4' ο Σέσκο λύτρωσε την ομάδα του πετυχαίνοντας το 3-2.

Άντεξε η Νότιγχαμ και πήρε βαθμό

Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Κρίσταλ Πάλας, με τη Φόρεστ να αγωνίζεται για ένα ημίχρονο με δέκα παίκτες. Οι γηπεδούχοι με αυτόν τον βαθμό βρέθηκαν στο +6 από την 18η θέση και τη Νότιγχαμ, κάνοντας έτσι ακόμα ένα βήμα για την παραμονή τους. Στο 5ο λεπτό ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, άντεξε την πίεση και πέτυχε το 1-0. Η Φόρεστ θα μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ στο 21, αλλά ο Ζεσούς έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, στο 45' μια φάση άλλαξε τη μοίρα του ματς. Ο Λέρμα πήρε την κεφαλιά, ο Γουίλιαμς χρησιμοποίησε το χέρι του για να διώξει, αποβλήθηκε και έστειλε την Πάλας στην άσπρη βούλα. Ο Σαρ δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το 1-1. Στην επανάληψη η Πάλας είχε τον έλεγχο, πίεσε, αλλά η Νότιγχαμ άντεξε στην πίεση και κράτησε τον βαθμό.

Γκέλαρε η Άστον Βίλα, ήττα από την Μπρέντφορντ

Η Άστον Βίλα τα βρήκε σκούρα κόντρα στην Μπρέντφορντ, καθώς ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας και έχασε έδαφος να αποσπαστεί κι άλλο από τους διώκτες της και να εδραιωθεί στην τριάδα. Αντιθέτως η ομάδα του Άντριους ανέβηκε στην 7η θέση και πλησίασε στο -3 τη Λίβερπουλ. Οι φιλοξενούμενοι αν και έπαιζαν με 10 παίκτες από το 42΄μετά από αποβολή του Σκέιντ για αντιαθλητικό μαρκάρισμα, στο 45'+1' Ουτάρα πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το 1-0. Οι Villans προσπάθησαν να μειώσουν χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ ακυρώθηκε και γκολ του Έιμπραχαμ ως οφσάιντ. Το σκορ δεν άλλαξε και παρέμεινε μέχρι το τέλος το 1-0.

