Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκλεισε τον Ορτέγκα, που είχε ακουστεί για Ολυμπιακό
Στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσει τελικά την ποδοσφαιρική του πορεία ο Στέφαν Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας που τις προηγούμενες ημέρες είχε αναφερθεί και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Δημοσιεύματα από την πατρίδα του συνέδεσαν τον 33χρονο πορτιέρε της Μάντσεστερ Σίτι με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο επιθυμία και του ίδιου φαίνεται να ήταν η παραμονή στην Premier League.
Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι δυο αγγλικοί σύλλογοι ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για τον Ορτέγκα, που πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο πέντε μηνών, δηλαδή μέχρι το φινάλε της τρέχουσας σεζόν, στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα σήμερα (31/1), θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ.
Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο Γερμανός δεν αγωνίστηκε σε κάποιο παιχνίδι των «πολιτών», στους οποίους ανήκει από το 2022, έχοντας πανηγυρίσει 7 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League, καταγράφοντας 56 συμμετοχές με 25 clean sheets.
🚨💥 EXCLUSIVE | Stefan Ortega to Forest - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2026
Full agreement has been reached with Manchester City. A verbal agreement was already in place as revealed. #NFFC
It will be a permanent transfer, with a 5-month contract. Medical today for #Ortega. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/ttflbfBKz1
