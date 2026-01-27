Ο Μανδάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα του αρχή στη Μπόρνμουθ, ενώ ο Τιάγκο Πίντο έσταξε μέλι για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Κερασιών»

Η Μπόρνμουθ έκανε γνωστή την απόκτηση του Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο, την Τρίτη (27/1), όπως είχατε διαβάσει από ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος δεν είχε θέση βασικού στο πλάνο του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο, πλέον ανήκει στα «κεράσια» και θα φοράει τη φανέλα της Μπόρνμουθ με το ν29 για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο επικεφαλής ποδοσφαιρικών λειτουργιών της Μπόρνμουθ, Τιάγκο Πίντο, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την προσθήκη του Μανδά: «Ο Χρήστος είναι ένας τερματοφύλακας με μεγάλη ποιότητα και χαρακτήρα, που θα ενισχύσει σημαντικά την ομάδα μας. Έχει ήδη δείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο με τη Λάτσιο και την Εθνική Ελλάδας, και είμαστε ενθουσιασμένοι για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο υπόλοιπο της σεζόν».

Από την πλευρά του, ο Μανδάς ανάφερε: «Είναι τρομερό συναίσθημα να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Νιώθω τόσο περήφανος, είναι όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω. Η ατμόσφαιρα μεταξύ παικτών και οπαδών είναι μαγική, και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε ήταν η σωστή κίνηση για μένα».

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Μανδάς γίνεται ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπόρνμουθ!