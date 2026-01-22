Από το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη των Άγγλων ότι ο Χρήστος Μανδάς προβάρει τα χρώματα της Μπόρνμουθ καθώς ο αγγλικός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τη Λάτσιο για την απόκτηση του 24χρονου πορτιέρε.

Δεν ήταν απλά... καπνός το δημοσίευμα από την Αγγλία για το ενδιαφέρον της Μπόρνμουθ προς τον Χρήστο Μανδά και στο Gazzetta είχατε διαβάσει για την υπόθεση αλλά και το πόσο δυναμικά είχαν μπει οι Άγγλοι στην περίπτωση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, που επιβεβαιώνουν το δημοσίευμα των Άγγλων, ο 24χρονος πορτιέρε είναι έτοιμος να ντυθεί στα χρώματα του αγγλικού συλλόγου καθώς βρέθηκε η «χρυσή τομή» ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και τη Λάτσιο για τη μετακίνησή του.

Ο διεθνής τερματοφύλακας τα είχε βρει σε όλα στο κομμάτι του συμβολαίου και απέμενε η τελική συμφωνία των δύο διοικήσεων καθώς το ποσό στην υποχρεωτική οψιόν άλλαζε συνεχώς προς τα πάνω.

Εν τέλει, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια αργά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (22/2) για δανεισμό του Έλληνα τερματοφύλακα και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι που θα ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ.

Σας είχαμε ενημερώσει για τις σοβαρές κρούσεις τόσο της Γιουβέντους όσο και της Τορίνο για την απόκτησή του αλλά από τη στιγμή που μπήκε η Μπόρνμουθ στο παιχνίδι, η Premier League ήταν... μονόδρομος. Έτσι ο Μανδάς αφήνει τη Ρώμη μετά από 2,5 χρόνια στην Ιταλία όταν και αποκτήθηκε αντί μόλις 1,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΦΗ.