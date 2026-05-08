Σκάνδαλο στην Premier League: Ο Χιμένες της Μπόρνμουθ έστελνε μηνύματα σε 15χρονη μαθήτρια - Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Μπόρνμουθ, με ανακοίνωση της, δήλωσε πως γνωρίζει για τις φήμες σχετικά με τον Άλεξ Χιμένες και έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.

Ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Αγγλία με πρωταγωνιστή τον δεξιό αμυντικό της Μπόρνμουθ, Άλεξ Χιμένες. Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Παρασκευής (08/05) διέρρευσαν στο διαδικτύο κάποια στιγμιότυπα οθόνης, στα οποία ο 21χρόνος Μεξικανός φέρεται να έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρόνη μαθήτρια.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bournemouth have left out Alex Jimenez from their squad list for this weekend's game vs Fulham.



This comes after screenshots were leaked in which he supposedly messaged a 15 year old. pic.twitter.com/Jx2dLxfSjq May 8, 2026

Μάλιστα, στη συνομιλία που κυκλοφόρησε και διερευνάται τώρα αν είναι όντως αληθινή, η νεαρή μαθήτρια φαίνεται να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία με τον ίδιο να της απαντάει πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ΄αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS May 8, 2026

Από την πλευρά τους, τα «κεράσια» ξεκίνησαν έρευνα αναφορικά με το περιστατικό και εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία δηλώνουν πως έλαβαν γνώση του συμβάντος, ενώ παράλληλα σημείωσαν πως ο Χιμένες θα μείνει εκτός αποστολή για τον αγώνα με τη Φούλαμ.

Club statement: Álex Jiménez May 8, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ:

«Η AFC Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένες.

Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται. Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».