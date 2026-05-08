Σκάνδαλο στην Premier League: Ο Χιμένες της Μπόρνμουθ έστελνε μηνύματα σε 15χρονη μαθήτρια - Η ανακοίνωση της ομάδας
Ένα νέο σκάνδαλο φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Αγγλία με πρωταγωνιστή τον δεξιό αμυντικό της Μπόρνμουθ, Άλεξ Χιμένες. Πιο συγκεκριμένα το πρωί της Παρασκευής (08/05) διέρρευσαν στο διαδικτύο κάποια στιγμιότυπα οθόνης, στα οποία ο 21χρόνος Μεξικανός φέρεται να έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 15χρόνη μαθήτρια.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bournemouth have left out Alex Jimenez from their squad list for this weekend's game vs Fulham.
This comes after screenshots were leaked in which he supposedly messaged a 15 year old. pic.twitter.com/Jx2dLxfSjq— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 8, 2026
Μάλιστα, στη συνομιλία που κυκλοφόρησε και διερευνάται τώρα αν είναι όντως αληθινή, η νεαρή μαθήτρια φαίνεται να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία με τον ίδιο να της απαντάει πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ΄αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».
Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026
Από την πλευρά τους, τα «κεράσια» ξεκίνησαν έρευνα αναφορικά με το περιστατικό και εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία δηλώνουν πως έλαβαν γνώση του συμβάντος, ενώ παράλληλα σημείωσαν πως ο Χιμένες θα μείνει εκτός αποστολή για τον αγώνα με τη Φούλαμ.
Club statement: Álex Jiménez— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ:
«Η AFC Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένες.
Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται. Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».
