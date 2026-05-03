Μεγάλο βήμα Ευρώπης έκανε η Μπόρνμουθ, που επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Κρίσταλ Πάλας και ανέβηκε έκτη στη βαθμολογία της Premier League.

Αγκαλιά με την παρθενική της έξοδο στην Ευρώπη είναι η Μπόρνμουθ, που επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Κρίσταλ Πάλας και ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Premier League! Οι Αετοί, από την πλευρά τους, έχουν επικεντρωθεί στο Conference League, όπου είναι ένα βήμα από τον τελικό μετά το διπλό ενάντια στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Το αυτογκόλ του Λέρμα στο δέκατο μόλις λεπτό έδωσε το προβάδισμα στα Κεράσια, με τον ανεβασμένο Κρουπί να διπλασιάζει τα τέρματά τους με πέναλτι στο 32'. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 77', με τον Ράγιαν να σκοράρει με σουτ μέσα από την περιοχή.

Η Μπόρνμουθ έχει μπροστά της τα ματς με Φούλαμ (εκτός), Μάντσεστερ Σίτι (εντός) και Νότιγχαμ Φόρεστ (εκτός), με την ομάδα του Άντονι Ιραόλα να έχει δύσκολο έργο αλλά να τρέχει αήττητο σερί 15 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα, εμπνέοντας αισιοδοξία για την τελική ευθεία της σεζόν.