Στην Premier League και τη Μπόρνμουθ ανήκει με κάθε επισημότητα ο Χρήστος Μανδάς καθώς ανακοινώθηκε από τον αγγλικό σύλλογο.

Το δικό του όνειρο ζει ο Χρήστος Μανδάς , ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μπόρνμουθ για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 23 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Μάλιστα τα «κεράσια» ανέβασαν ένα teaser της ανακοίνωσης όπου δείχνει μία μεγάλη ελληνική να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κερκίδας του γηπέδου.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, ο 24χρονος πορτιέρε βρισκόταν από το βράδυ της Κυριακής (25/01) στο Λονδίνο και αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/01), έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τα «κεράσια».

Έτσι μετά από 2,5 χρόνια και 33 συμμετοχές με τη φανέλα της Λάτσιο, ο διεθνής κίπερ έκανε το επόμενο βήμα για τον μαγικό κόσμο της Premier League. Βέβαια για να συμβεί αυτό χρειάστηκε η εξαιρετική διαχείριση της κατάστασης από τους εκπροσώπους του παίκτη αλλά και το πείσμα του αγγλικού συλλόγου που έδειξε με κάθε τρόπο πόσο ήθελε τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.