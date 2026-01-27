Επίσημο: Και τη... βούλα στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς
Το δικό του όνειρο ζει ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από την Μπόρνμουθ για δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και υποχρεωτική οψιόν αγοράς, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 23 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.
Μάλιστα τα «κεράσια» ανέβασαν ένα teaser της ανακοίνωσης όπου δείχνει μία μεγάλη ελληνική να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κερκίδας του γηπέδου.
January 27, 2026
Όπως σας είχαμε ενημερώσει, ο 24χρονος πορτιέρε βρισκόταν από το βράδυ της Κυριακής (25/01) στο Λονδίνο και αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/01), έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τα «κεράσια».
Έτσι μετά από 2,5 χρόνια και 33 συμμετοχές με τη φανέλα της Λάτσιο, ο διεθνής κίπερ έκανε το επόμενο βήμα για τον μαγικό κόσμο της Premier League. Βέβαια για να συμβεί αυτό χρειάστηκε η εξαιρετική διαχείριση της κατάστασης από τους εκπροσώπους του παίκτη αλλά και το πείσμα του αγγλικού συλλόγου που έδειξε με κάθε τρόπο πόσο ήθελε τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.
Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/jUDRWt1daY— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.