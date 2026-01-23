Οι λόγοι που η Μπόρνμουθ έκανε «all in» για τον Μανδά παρότι είχε παίξει μόλις ένα ματς φέτος

Ο Χρήστος Μανδάς οδεύει προς Premier League και το Gazzetta εξηγεί την απόφαση της Μπόρνμουθ να βγάλει από τα ταμεία ένα σημαντικό ποσό για τον 24χρονο κίπερ.

Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Το ρεπορτάζ του Gazzetta είχε επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα των Άγγλων περί συμφωνίας Μπόρνμουθ και Λάτσιο για τον δανεισμό του Χρήστου Μανδά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μία κατάσταση που κράτησε περίπου μία εβδομάδα, με τα ποσά που ζητούσε ο ιταλικός σύλλογος να ανεβαίνουν συνεχώς αλλά τα « κεράσια » να μην σκέφτονται ούτε στιγμή να αφήσουν την ευκαιρία να κάνουν δικό τους τον 24χρονο πορτιέρε.

Ωστόσο το ερώτημα που θέτει ο περισσότερος κόσμος είναι «Γιατί να βάλεις 20+ εκατ. ευρώ για να αποκτήσεις έναν τερματοφύλακα που είχε μία συμμετοχή τη φετινή σεζόν έως τώρα;».

Το Gazzetta μπαίνει στο... μυαλό των ανθρώπων του αγγλικού συλλόγου και εξηγεί τους λόγους πίσω από το δυναμικό «μπάσιμο» της Μπόρνμουθ για την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα.

Στενή παρακολούθηση από το καλοκαίρι

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta το περασμένο καλοκαίρι για την πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ από τη Γουλβς, την οποία απέρριψε η Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά. Παρότι ήταν σχεδόν 20 φορές πάνω από το ποσό που τον αγόρασε από τον ΟΦΗ, ο προπονητής της ομάδας, Μάρκο Μπαρόνι, ήθελε να τον διατηρήσει στο ρόστερ αφού τον προόριζε για βασικό.

Μάλιστα η Λάτσιο του πρόσφερε νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές προκειμένου να τον κρατήσει «ζεστό» στη Ρώμη, ωστόσο την περίπτωση του από την Αγγλία δεν την παρακολουθούσε μόνο η Γουλβς. Εκτός από τη Σάουθαμπτον, τόσο η Γουέστ Χαμ όσο και η Μπόρνμουθ είχαν σημειώσει στη λίστα τους τον Έλληνα κίπερ.

Αμφότερες μάλιστα είχαν καταλήξει πώς είναι ο τερματοφύλακας που ταιριάζει το πλάνο της ομάδας ωστόσο ουδέποτε προχώρησαν σε επίσημη πρόταση. Όσον αφορά την Μπόρνμουθ, ο λόγος ήταν απλός.

Τα «κεράσια» είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στον Μανδά και τον Τζόρτζε Πέτροβιτς της Τσέλσι. Η ζυγαριά πήγε προς τη μεριά του Σέρβου τερματοφύλακα καθώς είχε το «προβάδισμα» ότι είχε αγωνιστεί 23 παιχνίδια στη Premier League και γνώριζε το πρωτάθλημα σε αντίθεση με τον Έλληνα κίπερ, οπότε για 29 εκατ. ευρώ αποκτήθηκε ο 26χρονος Σέρβος.

Ετοιμότητα που φάνηκε στο ματς με τη Μίλαν

Παρότι στο φινάλε της περσινής σεζόν έδειξε εξαιρετικά χαρακτηριστικά, η έλευση του Μαουρίτσιο Σάρι τον περασμένο Σεπτέμβρη (ο άνθρωπος που τον έφερε στη Λάτσιο από τον ΟΦΗ), δεν ήταν υπέρ του. Παρά τις μέτριες «πτήσεις» του Προβεδέλ, ο Μανδάς δεν έπαιρνε την ευκαιρία του στο βασικό σχήμα.

Μέχρι τον αγώνα του Κυπέλλου Ιταλίας στις 4/12. Ο Σάρι τον έριξε βασικό στον αγώνα με τη Μίλαν για τα προημιτελικά του θεσμού και ο 24χρονος τερματοφύλακας άρπαξε από τα... μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Ιταλός προπονητής. Όχι απλώς κράτησε την εστία του ανέπαφη αλλά ήταν και εκ των κορυφαίων της νίκης με 1-0 και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Μάλιστα η απόκρουση στην προσπάθεια του Πούλισικ έγινε highlight στην Ιταλία και ο ίδιος έλαβε την απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς και μη του ιταλικού συλλόγου μέσα από τα social media. Αυτό το παιχνίδι ήταν το... κερασάκι στους ανθρώπους της Μπόρνμουθ προκειμένου να αντιληφθούν ότι ο 24χρονος πορτιέρε είναι σε άριστη κατάσταση.

Γιατί η Μπόρνμουθ αποφάσισε να κάνει κίνηση τώρα;

Σύμφωνα με πληροφορίες που σύλλεξε το Gazzetta από την Αγγλία, η Μπόρνμουθ αποφάσισε να μπει στην υπόθεση του Χρήστου Μανδά εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έπαιζε όσο θα ήθελε και θα έπρεπε στη Λάτσιο.

Από τα τέλη Νοέμβρη σας είχαμε ενημερώσει για τα πραγματικά δεδομένα γύρω από την υπόθεση του και παρά την παρέλαση ονομάτων από ομάδες που τον ήθελαν από τα ΜΜΕ του εξωτερικού, είχαμε αναφέρει για το ενδιαφέρον (και μόνο) της Μπόρνμουθ και της Γούεστ Χαμ.

Όσο πλησίαζε ο Ιανουάριος, οι επίσημες κρούσεις είχαν αρχίσει και η ομάδα που φάνηκε να παίρνει το προβάδισμα ήταν η Γιουβέντους, η οποία έπρεπε πρώτα να πουλήσει τον Περίν και μετά να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή του Μανδά. Αυτή η συνθήκη ενεργοποίησε και τη Μπόρνμουθ.

Ο αγγλικός σύλλογος εξέτασε τα δεδομένα, «φούσκωσε» τα ταμεία της με τα 75 εκατ. ευρώ από την πώληση του Σεμένιο στη Μάντσεστερ Σίτι και έριξε τη δική της «ζαριά» προκειμένου να αποκτήσει τον διεθνή τερματοφύλακα.

Ο λόγος που δεν υποχώρησε ποτέ παρά τις αλλαγές της Λάτσιο, ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη στο τμήμα σκάουτινγκ για το report που είχαν από τα ματς του Μανδά. Τόσο την περασμένη σεζόν, όσο και φέτος, η εξέλιξη και το potential που έχει ο 24χρονος πορτιέρε, έπεισαν τη Μπόρνμουθ να επενδύσει σε αυτό το project.

Και προσέξτε. Ο Μανδάς δεν πάει στη Μπόρνμουθ για να πλαισιώσει απλώς τον Πέτροβιτς αλλά για να διεκδικήσει τη θέση του βασικού καθώς ο Σέρβος μόνο καλό δείγμα δεν έχει παρουσιάσει έως τώρα αφού έχει δεχθεί 41 γκολ σε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Δηλαδή σχεδόν δύο γκολ ανά ματς και πάντα με δεδομένο το κόστος της μεταγραφής του που άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ.