Μπόρνμουθ - Σάντερλαρντ 1-1: Και η... λειψυδρία συνεχίζεται
Στην ισοπαλία περιορίστηκαν Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ που κόλλησαν στο 1-1 στο «Vitality Road». Οι δυο ομάδες αλληλοεξοντώθηκαν και παρέμειναν ξανά μακριά από τη νίκη, με τις Μαυρόγατες τουλάχιστον να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα μετά από τις 2 Φεβρουαρίου.
Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα ευτύχησαν να προηγηθούν στο 18΄με τον Μαγιέντα, όμως η Μπόρνμουθ ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και έφτασε στην ισοφάριση με σκόρερ τον Εβανίλσον στο 64΄.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Μπόρνμουθ να διατηρείται στην 8η θέση της Premier League, αλλά αρκετά μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην ευρωπαϊκή έξοδο.
