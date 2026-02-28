Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ κόλλησαν στο 1-1 στο «Vitallity Road» και παρέμειναν για ακόμα μια αγωνιστική μακριά από τις νίκες στην Premier League.

Στην ισοπαλία περιορίστηκαν Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ που κόλλησαν στο 1-1 στο «Vitality Road». Οι δυο ομάδες αλληλοεξοντώθηκαν και παρέμειναν ξανά μακριά από τη νίκη, με τις Μαυρόγατες τουλάχιστον να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα μετά από τις 2 Φεβρουαρίου.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα ευτύχησαν να προηγηθούν στο 18΄με τον Μαγιέντα, όμως η Μπόρνμουθ ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και έφτασε στην ισοφάριση με σκόρερ τον Εβανίλσον στο 64΄.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τη Μπόρνμουθ να διατηρείται στην 8η θέση της Premier League, αλλά αρκετά μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην ευρωπαϊκή έξοδο.