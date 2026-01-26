Χρήστος Μανδάς: Η ποδοσφαιρική δικαίωση για το παιδί που γεννήθηκε για να αρπάζει ευκαιρίες

Κάθε θέση στον αγωνιστικό χώρο έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Ο επιθετικός να βάλει γκολ, ο μεσοεπιθετικός να κάνει την ασίστ, ο χαφ να κόψει και ράψει στον άξονα, οι αμυντικοί να κόψουν. Πολύ περιληπτικά και... ιδανικά. Όμως για τον τερματοφύλακα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

«Το να είσαι τερματοφύλακας, είναι όπως ο άνθρωπος στον στρατό που φτιάχνει τις βόμβες. Ένα λάθος και όλοι θα ανατιναχτούν» είχε πει ο Αρτούρ Μπόρουτς. Ένας πορτιέρε που μέτρησε έξι χρόνια παρουσίας στην Μπόρνμουθ μεταξύ άλλων ενώ αγωνίστηκε και σε Λέγκια Βαρσοβίας, Σέλτικ, Φιορεντίνα και Σάουθαμπτον.

Ωστόσο η αναφορά της Μπόρνμουθ δεν είναι τυχαία με το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο κείμενο. Ούτε η αναφορά για ένα λάθος που μπορεί να κάνει ο τερματοφύλακας.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στο «τρένο» των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ο Χρήστος Μανδάς είχε κάνει τον δικό του απολογισμό στο Gazzetta από την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν γινόταν να μην σταθούμε στα λόγια γύρω από το λάθος που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ όταν είχε μόλις ενηλικιωθεί.

«Το παιχνίδι που θυμάμαι έντονα είναι εκείνο που είχαμε χάσει με 3-2 από την ΑΕΚ. Είχα παίξει βασικός και ήταν η πρώτη μου φορά σε εκτός έδρας ματς με μεγάλη ομάδα. Το θυμάμαι γιατί από δικό μου λάθος είχαμε δεχθεί γκολ και ήταν η πρώτη φορά που επαγγελματικά είχα κάνει τέτοιο πράγμα. Αλλά αυτή τη μέρα τη θυμάμαι γιατί μου έδωσε ζωή! Αυτό το λάθος με την ΑΕΚ μου έδωσε ζωή ποδοσφαιρικά. Έγινα πιο δυνατός».

Αυτό είχε πει. Ένα παιδί που έμαθε να αρπάζει ευκαιρίες από τα... μαλλιά. Και όχι και σε νορμάλ συνθήκες. Με τον Ατρόμητο ήταν μόλις 16 ετών όταν ο Κάναντι τον χρησιμοποίησε κόντρα στην Κέρκυρα για το πρωτάθλημα.

Με τον ΟΦΗ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και να αποκρούσει πέναλτι στον Χάμες Ροντρίγκες, στη Λάτσιο ο Μαουρίτσιο Σάρι τον χρησιμοποίησε στο ντέρμπι της πόλης κόντρα στη Ρόμα και κράτησε και το μηδέν. Ακόμη και φέτος, στο μοναδικό ματς που έπαιξε ο 24χρονος πορτιέρε ήταν εξαιρετικός απέναντι στη Μίλαν και βοήθησε στα μέγιστα για το τελικό 1-0.

Και παρότι έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι φέτος, η Μπόρνμουθ όχι απλώς τον έκανε δικό της αλλά αναμένεται να πληρώσει κάτι παραπάνω από 23 εκατ. ευρώ, κάνοντας τη μεταγραφή μία από τις μεγαλύτερες για Έλληνα ποδοσφαιριστή. «All in» που λέμε. Υπομονή σχεδόν δύο εβδομάδων και voila. Σας είχαμε δώσει και τους λόγους πίσω από αυτό το deal.

Το Gazzetta βάζει τα πράγματα σε μία σειρά και κάνει τη δική του αναδρομή για έναν τερματοφύλακα που έμαθε να μάχεται για να αποδείξει.