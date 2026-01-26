Χρήστος Μανδάς: Η ποδοσφαιρική δικαίωση για το παιδί που γεννήθηκε για να αρπάζει ευκαιρίες
Κάθε θέση στον αγωνιστικό χώρο έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Ο επιθετικός να βάλει γκολ, ο μεσοεπιθετικός να κάνει την ασίστ, ο χαφ να κόψει και ράψει στον άξονα, οι αμυντικοί να κόψουν. Πολύ περιληπτικά και... ιδανικά. Όμως για τον τερματοφύλακα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
«Το να είσαι τερματοφύλακας, είναι όπως ο άνθρωπος στον στρατό που φτιάχνει τις βόμβες. Ένα λάθος και όλοι θα ανατιναχτούν» είχε πει ο Αρτούρ Μπόρουτς. Ένας πορτιέρε που μέτρησε έξι χρόνια παρουσίας στην Μπόρνμουθ μεταξύ άλλων ενώ αγωνίστηκε και σε Λέγκια Βαρσοβίας, Σέλτικ, Φιορεντίνα και Σάουθαμπτον.
Ωστόσο η αναφορά της Μπόρνμουθ δεν είναι τυχαία με το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο κείμενο. Ούτε η αναφορά για ένα λάθος που μπορεί να κάνει ο τερματοφύλακας.
Λίγο πριν επιβιβαστεί στο «τρένο» των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ο Χρήστος Μανδάς είχε κάνει τον δικό του απολογισμό στο Gazzetta από την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν γινόταν να μην σταθούμε στα λόγια γύρω από το λάθος που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ όταν είχε μόλις ενηλικιωθεί.
«Το παιχνίδι που θυμάμαι έντονα είναι εκείνο που είχαμε χάσει με 3-2 από την ΑΕΚ. Είχα παίξει βασικός και ήταν η πρώτη μου φορά σε εκτός έδρας ματς με μεγάλη ομάδα. Το θυμάμαι γιατί από δικό μου λάθος είχαμε δεχθεί γκολ και ήταν η πρώτη φορά που επαγγελματικά είχα κάνει τέτοιο πράγμα. Αλλά αυτή τη μέρα τη θυμάμαι γιατί μου έδωσε ζωή! Αυτό το λάθος με την ΑΕΚ μου έδωσε ζωή ποδοσφαιρικά. Έγινα πιο δυνατός».
Αυτό είχε πει. Ένα παιδί που έμαθε να αρπάζει ευκαιρίες από τα... μαλλιά. Και όχι και σε νορμάλ συνθήκες. Με τον Ατρόμητο ήταν μόλις 16 ετών όταν ο Κάναντι τον χρησιμοποίησε κόντρα στην Κέρκυρα για το πρωτάθλημα.
Με τον ΟΦΗ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και να αποκρούσει πέναλτι στον Χάμες Ροντρίγκες, στη Λάτσιο ο Μαουρίτσιο Σάρι τον χρησιμοποίησε στο ντέρμπι της πόλης κόντρα στη Ρόμα και κράτησε και το μηδέν. Ακόμη και φέτος, στο μοναδικό ματς που έπαιξε ο 24χρονος πορτιέρε ήταν εξαιρετικός απέναντι στη Μίλαν και βοήθησε στα μέγιστα για το τελικό 1-0.
Και παρότι έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι φέτος, η Μπόρνμουθ όχι απλώς τον έκανε δικό της αλλά αναμένεται να πληρώσει κάτι παραπάνω από 23 εκατ. ευρώ, κάνοντας τη μεταγραφή μία από τις μεγαλύτερες για Έλληνα ποδοσφαιριστή. «All in» που λέμε. Υπομονή σχεδόν δύο εβδομάδων και voila. Σας είχαμε δώσει και τους λόγους πίσω από αυτό το deal.
Το Gazzetta βάζει τα πράγματα σε μία σειρά και κάνει τη δική του αναδρομή για έναν τερματοφύλακα που έμαθε να μάχεται για να αποδείξει.
Γεννημένος για να... αρπάζει ευκαιρίες!
Η θέση του τερματοφύλακα δεν είναι απλή. Πρέπει στην πρώτη ευκαιρία που σου παρουσιαστεί, να δείξεις την αξία σου και να κερδίσεις την παραμονή σου ως βασικός. Από την άλλη, ένα σοβαρό λάθος, ίσως είναι καίριο και τα γάντια του βασικού να χαθούν.
Έτσι και η πορεία του Χρήστου Μανδά περιβάλλεται από τέτοιες στιγμές. Να πρέπει να περιμένει υπομονετικά τη στιγμή που θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια και θα πρέπει να αποδείξει την αξία του. Την πρώτη φορά είναι τυχαίο, τη δεύτερη σύμπτωση αλλά την τρίτη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
Η αρχή έγινε όταν ο Έλληνας πορτιέρε ήταν μόλις 16 ετών, με τον Νταμίρ Κάναντι να του δίνει θέση βασικού σε ένα ματς κυπέλλου με τη Σπάρτη και στη συνέχεια για την 30η αγωνιστική του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2017/18. Ωστόσο, η επόμενη συμμετοχή ήρθε σε ένα κρίσιμο ματς, αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό, όταν ο Έλληνας κίπερ ήταν 18 ετών.
Ο Ατρόμητος πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 2-0, με τον ταλαντούχο τερματοφύλακα να κρατά ανέπαφη την εστία του. Κάπως έτσι συστήθηκε στο ελληνικό κοινό. Ωστόσο το νόμισμα είχε και την άλλη όψη, στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της σεζόν 2019/20.
Εκεί έγινε το περιβόητο λάθος, με τον Μανδά να λυγίζει στο τέλος του ματς και από εκεί και πέρα να μένει στον πάγκο για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί στο Gazzetta: «Είχα δακρύσει στο τέλος του ματς γιατί είχαμε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε δεχθεί γκολ στις καθυστερήσεις. Να σου πω την αλήθεια ήταν δάκρυα συγκίνησης γιατί είχαν έρθει πάνω μου όλοι οι συμπαίκτες μου να με στηρίξουν αλλά και από την ΑΕΚ είχαν έρθει κάποια παιδιά να με παρηγορήσουν. Ήταν χαρά που είχα τόσους ανθρώπους κοντά μου».
Μετά από 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μία περίοδο που έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης, εμφανίστηκε ο ΟΦΗ που απλώς αντάλλαξε τον Αντίλ Ναμπί με τον Έλληνα κίπερ τον Ιανουάριο του 2022. Εκείνο το εξάμηνο ο Μανδάς έπαιξε ένα ματς στο τέλος των play out αλλά όλα ήταν βάση πλάνου για την καλύτερη προσαρμογή του στον σύλλογο της Κρήτης.
Στην επόμενη σεζόν, ο νεαρός τερματοφύλακας έπρεπε να κάνει υπομονή μέχρι την 7η αγωνιστική, όταν ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τους Κρητικούς. Παρά την ήττα με 2-1, ο Μανδάς ήταν εξαιρετικός με αποκορύφωμα την απόκρουση στο πέναλτι του Χάμες Ροντρίγκες. Από εκεί και πέρα δεν ξαναβγήκε από την εντεκάδα με συνολικά 28 συμμετοχές και απολογισμό 36 γκολ παθητικό και 8 ανέπαφες εστίες.
Έτσι ήρθε η πρόταση άνω του ενός εκατ. ευρώ από τη Λάτσιο και το σπουδαίο βήμα στην Ιταλία και τη Serie A. Και εκεί, ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν έδωσε απλά την ευκαιρία στον Μανδά αλλά τον έριξε στα... βαθιά καθώς ξεκίνησε βασικός στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης κόντρα στη Ρόμα για το κύπελλο Ιταλίας.
Ανέπαφη εστία, νίκη της Λάτσιο, πρόκριση στην επόμενη φάση και αφετηρία του Έλληνα πορτιέρε προς στην κορυφή στις καρδιές των οπαδών.
Από τρίτος στην ιεραρχία έφτασε να είναι βασικός
Οι εμφανίσεις του Μανδά στο δεύτερο μισό της πρώτης του σεζόν όπου έπαιξε συνολικά 12 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και είχε απολογισμό 9 γκολ παθητικό και έξι ανέπαφες εστίες, έκανε τους ανθρώπους της Λάτσιο να δώσουν μοιρασμένο χρόνο στη νέα χρονιά μεταξύ εκείνου και του Προβεντέλ.
Ουσιαστικά, ο Έλληνας τερματοφύλακας αποκτήθηκε ως τρίτος στην ιεραρχία πίσω από τον πολύπειρο Λουίτζι Σέπε και τον Ιβάν Προβεντέλ, ανέβηκε γρήγορα ως δεύτερος και πλέον στη νέα σεζόν ήταν μεταξύ βασικού και αναπληρωματικού.
Ο Έλληνας κίπερ θα ήταν βασικός στα ευρωπαϊκά και ο Προβεντέλ στου πρωταθλήματος. Στο League Phase του Europa League, ο Μανδάς έπαιξε στα επτά από τα οκτώ παιχνίδια και εξελίχθηκε σε έναν MVP για την πρωτιά των Ιταλών στη σχετική βαθμολογία. Το Gazzetta σας είχε κάνει την ανάλυση με τη βοήθεια του Wyscout για τα όσα πρόσφερε ο Έλληνας κίπερ σε αυτό το διάστημα.
Παίζοντας και ματς πρωταθλήματος στο φινάλε της σεζόν, ο Μανδάς έφτασε τις 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 18 γκολ στο παθητικό του και έξι clean sheets, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις και τις αποκρούσεις του.
Η πρόταση-«μαμούθ» της Γουλβς ήταν το... καμπανάκι για αυτό που ερχόταν
Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε το πρώτο... καμπανάκι. Η Γουλβς κάνει πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα αλλά η Λάτσιο είναι κάθετη. Απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες την προσφορά και προτείνει στον Μανδά νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές αλλά και παραπάνω χρόνο συμμετοχής.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας πείστηκε και ακολούθησε η σεζόν που έδειξε την αξία του στην Ευρώπη και στη Serie A. Η αξία του όλο και αυξανόταν, με αποτέλεσμα το περασμένο καλοκαίρι, η ιταλική ομάδα να φτάσει στο σημείο να ζητά 30 εκατ. ευρώ ως πρόταση για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με κάποιον σύλλογο.
Η Γουλβς μαζί με άλλες ομάδες της Premier League παρακολουθούσαν στενά την περίπτωσή τους. Ανάμεσα σε αυτές και η Μπόρνμουθ, η οποία επέλεξε να δώσει αυτά τα λεφτά για τον Τζόρτζε Πέτροβιτς της Τσέλσι. Ωστόσο το γεγονός ότι τα ποσά κινούνταν σε τέτοια ύψη, έδειχνε ότι το ενδεχόμενο να πουληθεί ο Μανδάς, θα ήταν αρκετά... ακριβό.
«Γιατί δεν είναι βασικός ο Μανδάς;»
Ο Μαουρίτσιο Σάρι επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της Λάτσιο τη φετινή σεζόν και ο Μανδάς από εκεί που έχει αρχίσει να παίρνει παιχνίδια, καταλήγει στον πάγκο. Ο Προβεντέλ μένει βασικός σε όλα τα ματς του πρωταθλήματος μέχρι και την 22η αγωνιστική, με τον Μανδά να παίρνει την ευκαιρία του στο παιχνίδι του Κυπέλλου κόντρα στη Μίλαν.
Η εμφάνιση του είναι εντυπωσιακή και η Λάτσιο περνά στην επόμενη φάση με το τελικό 1-0 και αποκορύφωμα την απίθανη απόκρουση του 24χρονου πορτιέρε στην προσπάθεια του Πούλισικ. Ο κόσμος των «λατσιάλι», δεδομένου της μέτριας φετινής πορείας της ομάδας, ξεσπά στα social media.
Άπαντες αναρωτιούνται γιατί ο Χρήστος Μανδάς δεν είναι βασικός και στα ματς πρωταθλήματος και τα ιταλικά ΜΜΕ αποθεώνουν τον ίδιο με ατάκες όπως «ήρωας ο Μανδάς», «η Λάτσιο στα προημιτελικά με υπογραφή Ζακάνι και Μανδά» και «κατέβασε ρολά κόντρα στη Μίλαν ο Μανδάς αρπάζοντας την ευκαιρία του Σάρι».
Σε κάθε ανάρτηση με την εντεκάδα της Λάτσιο, τα μηνύματα από κάτω πέφτουν... βροχή για τον 24χρονο πορτιέρε που δεν αγωνίζεται στο βασικό σχήμα.
Η Premier League, το ελληνικό στοιχείο και η Εθνική Ελλάδος
Η μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου ήταν... καυτή για τον Χρήστο Μανδά. Από τα τέλη Νοέμβρη η πλευρά του Έλληνα τερματοφύλακα έβλεπε τις προτάσεις και τα δημοσιεύματα να παίξουν βροχή και στα μέσα Δεκέμβρη η Γιουβέντους με την Τορίνο μπαίνουν δυναμικά στην περίπτωση του.
Ωστόσο από τις αρχές Γενάρη, η Μπόρνμουθ μπαίνει στη κόλπο της απόκτησής του. Οι διαπραγματεύσεις κρατούν για μέρες, το ποσό αυξάνεται συνεχώς, οι συζητήσεις ακροβατούν προς το deal. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/01) τα πάντα πήραν τον δρόμο τους και ο Χρήστος Μανδάς θεωρείται ποδοσφαιριστής των «κερασιών».
Δανεικός με τρία εκατ. ευρώ ενοίκιο (απίθανο ποσό για τερματοφύλακα) και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 20 εκατ. ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι. Μαζί με κάποια μπόνους, το συνολικό ποσό αγγίζει τα 24 εκατ. ευρώ και ο Έλληνας πορτιέρε, ωστόσο και χωρίς αυτά, ο Έλληνας πορτιέρε θα ξεπεράσει το ερχόμενο καλοκαίρι τον Ντίνο Μαυροπάνο και θα βρεθεί στην 5η θέση της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων παικτών.
Μόλις 600 χιλιάδες λιγότερα από τον 4ο Οδυσσέα Βλαχοδήμο όταν πήγε από τη Νότιγχαμ στη Νιούκαστλ και έπειτα πιο πάνω είναι η πώληση του Στέφανου Τζίμα από τη Νυρεμβέργη στη Μπράιτον αντί 26,4 εκατ. ευρώ και του Κώστα Μανωλά από τη Ρόμα στη Νάπολι αντί 36 εκατ. ευρώ και του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον αντί 40 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα θα μεγαλώσει και την ελληνική παροικία στην Premier League όπου θα είναι ο 4ος που θα αγωνίζεται σε ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας στην Αγγλία και 5ος αν υπολογίσουμε ότι ο Τσιμίκας ανήκει στη Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα, θα συναντήσει τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα που βρίσκονται στην Μπράιτον και τον Ντίνο Μαυροπάνο της Γουέστ Χαμ.
Τέλος, ο «πονοκέφαλος» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα γάντια του βασικού θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Ήδη είναι σε μεγάλο δίλημμα στο ερώτημα «Τζολάκης ή Βλαχοδήμος». Τώρα τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα εφόσον ο Μανδάς παίρνει συμμετοχές και δείχνει θετικά δείγματα στην Premier League καθώς θα διεκδικεί στα ίσια μία θέση στο βασικό σχήμα.
Όλα αυτά, εφόσον λάβει τις ευκαιρίες του και εκείνος κάνει αυτό που ξέρει πάντα. Να τις αρπάζει από τα... μαλλιά.