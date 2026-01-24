Ο Τόμας Φρανκ έδωσε μια ευρηματική απάντηση όταν ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του Ρόμπερτσον στην Τότεναμ.

Την ώρα που η Τότεναμ αντιμετωπίζει αγωνιστικές δυσκολίες που έχουν φέρει διαμαρτυρίες από πλευράς οπαδών κατά του Τόμας Φρανκ, οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με τον Άντι Ρόμπερτσον να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Ωστόσο, ο Δανός προπονητής των Λονδρέζων δεν είχε διάθεση να μιλήσει για τον Σκωτσέζο μετά το ματς με την Μπέρνλι, δίνοντας μάλιστα μια τουλάχιστον ευρηματική απάντηση όταν ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου.

«Γενικά δεν με ξέρετε και τόσο καλά, δεν μιλάω για παίκτες που δεν είναι στην ομάδα, εκτός από τον Ρονάλντο και τον Μέσι. Οπότε ουδέν σχόλιο» αποκρίθηκε ο προπονητής των Spurs, την ώρα που διεθνή ΜΜΕ πάντως αναφέρουν πως η Τότεναμ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για τη μεταγραφή του έμπειρου αριστερού μπακ. Ένα deal, που αναμένεται να φέρει εσπευσμένα τον Κώστα Τσιμίκα πίσω στο Άνφιλντ, καθώς ο δανεισμός του στη Ρόμα θα διακοπεί προκειμένου να μην ξεμείνει από μπακ η ομάδα του Άρνε Σλοτ.