Μετά από τέσσερις σερί γκέλες στο πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Σίτι χαμογέλασε ξανά, επικρατώντας 2-0 της Γουλβς, την ώρα που η Τότεναμ ισοφάριζε (2-2) στο τέλος την Μπέρνλι.

Τέσσερις συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς νίκη στην Premier League ήταν πολλές για τη Μάντσεστερ Σίτι, που επέστρεψε στις επιτυχίες λυγίζοντας με 2-0 τη Γουλβς εντός έδρας και μειώνοντας τη διαφορά από την Άρσεναλ στους τέσσερις βαθμούς με ματς περισσότερο.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μπήκε ιδανικά στο ματς, καθώς στο έκτο μόλις λεπτό πήρε το προβάδισμα με ωραία προβολή του Μαρμούς μετά από σέντρα του Νούνες, ενώ το φινάλε του πρώτου μέρους ήταν αντίστοιχο, με τον Σεμένιο να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 45+2', σκοράροντας ξανά με τη γαλάζια φανέλα.

Έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, η Σίτι διαχειρίστηκε με μεγαλύτερη άνεση το δεύτερο μέρος, με τους Λύκους να έχουν κάποιες αξιόλογες στιγμές για να μπουν ξανά στο ματς αλλά να μην τις εκμεταλλεύονται. Ο δε Σεμένιο είχε δοκάρι στο 77', με το 2-0 να είναι το τελικό σκορ. Κάπως έτσι μπήκε τέλος και στο αήττητο σερί τεσσάρων αγωνιστικών της Γουλβς, που παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και σε απόσταση 14 βαθμών από τη σωτηρία, που δείχνει όλο και πιο δύσκολη...

Μπέρνλι - Τότεναμ 2-2

Έσωσε τον βαθμό στο 90΄η Τότεναμ, η οποία ήρθε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Μπέρνλι κι απέτυχε για ακόμα μια αγωνιστική να βρει το δρόμο των επιτυχιών. Αν και οι Spurs πρηγήθηκαν με τον Φαν Ντε Φεν στο 38΄, η Μπέρνλι προχώρησε σε ανατροπή χάρη σε γκολ των Τουανζέμπε (45΄) και Φόστερ (2-1) για ένα προβάδισμα που αν έμενε μέχρι τέλους θα της έδινε ανάσα στη μάχη που δίνει για τη σωτηρία. Στο 90΄ωστόσο η καρφωτή κεφαλιά του Ρομέρο της στοίχισε το τρίποντο και γλίτωσε την Τότεναμ από τα χειρότερα, αν και μάλλον η ισοπαλία δεν θα είναι αρκετή για να διασφαλίσει τη θέση του Τόμας Φρανκ στον πάγκο των Spurs.

Φούλαμ - Μπράιτον 2-1

Μεγάλη νίκη, 2-1, στο φινάλε για τη Φούλαμ, που λύγισε την ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα (μπήκε στο 88') με φάουλ του Γουίλσον και ανέβηκε έβδομη στη βαθμολογία της Premier League. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο κινητικοί στο ξεκίνημα του ματς, ωστόσο το προβάδισμα το πήραν οι Γλάροι, με τον Αγιάρι να ανοίγει το σκορ με δυνατό σουτ στο 28ο λεπτό. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι είχαν αμέσως μετά διπλή ευκαιρία για το 2-0, όμως ο Καστάν έδιωξε στη γραμμή την κεφαλιά του Καντιόγλου.

Οι Λονδρέζοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα με ωραίο τελείωμα του Τσουκβέζε από πλάγια θέση στο 73', με τον Γουέλμπεκ να αποκαθιστά το προβάδισμα της Μπράιτον δευτερόλεπτα αργότερα αλλά να βλέπει το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Εντέλει, η εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Γουίλσον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα, που κάνει όνειρα... ευρωπαϊκά!